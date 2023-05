قبر ذهبي في أعلى مقبرة بالعالم.. ضريح بيليه الفاخر يتحول إلى مزار سياحي في البرازيل

يحتفظ النصب التذكاري الموجود في ضريح فاخر خاص بالأسطورة الراحل إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (بيليه) برفات نجم كرة القدم البرازيلي في تابوت من الذهب الخالص في ضواحي ساو باولو.

وتقع المقبرة التي دُفن فيها بعد وفاته عن عمر 83 عاما من سرطان القولون في الطابق الأول من مقبرة إيكومينيكال ميموريال نيكروبوليس العمودية المؤلفة من 14 طابقا، وتعدّ الأعلى في العالم

وتطل على ملعب ناديه سانتوس.

ومع أجواء تشبه الملعب وصور المشجعين في المدرجات وبعشب صناعي على الأرض وسماء صغيرة مطلية في السقف، تتميز الغرفة التي يرقد فيها بيليه بطل العالم 3 مرات بتمثالين ذهبيين بالحجم الطبيعي بالإضافة إلى التابوت اللامع.

