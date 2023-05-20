رياضة

شاهد.. الوداد يتأهل لمواجهة الأهلي مجددا بنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز

African Champions League - Semi Final - Second Leg - Mamelodi Sundowns v Wydad Casablanca
لاعبو الوداد يحتفلون بعد تسجيل هدف التعادل (رويترز)
20/5/2023-|آخر تحديث: 20/5/202306:20 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

عوّض الوداد المغربي حامل اللقب تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع مضيفه صن داونز ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وكرر الوداد موعده مع الأهلي في النهائي، بعدما تفوق 2-صفر على الفريق المصري العام الماضي.

ومع تقدم صن داونز 2-1، كان الفريق الجنوب أفريقي في طريقه للنهائي بعد التعادل بدون أهداف في الذهاب، لكن يحيى عطية الله أرسل تمريرة عرضية حولها موثوبي مفالا بالخطأ في مرماه قبل 7 دقائق من نهاية المباراة.

وعوّض مدافع الوداد فشله في إبعاد تسديدة بيتر شالوليلي التي جاء منها الهدف الثاني لصن داونز في الدقيقة 79.

ومنح ثيمبا زواني التقدم لصاحب الأرض من تسديدة من مدى قريب بعد خطأ من مدافعي الوداد في إبعاد الكرة بعد 5 دقائق من الاستراحة.

وأدرك أيوب العملود التعادل للوداد بضربة رأس في الدقيقة 72.

وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في الرابع من يونيو/حزيران المقبل في القاهرة على أن تكون مواجهة الإياب في الرباط خلال الأسبوع التالي.

المصدر : رويترز