شاهد.. الوداد يتأهل لمواجهة الأهلي مجددا بنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز

عوّض الوداد المغربي حامل اللقب تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع مضيفه صن داونز ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وكرر الوداد موعده مع الأهلي في النهائي، بعدما تفوق 2-صفر على الفريق المصري العام الماضي.

ومع تقدم صن داونز 2-1، كان الفريق الجنوب أفريقي في طريقه للنهائي بعد التعادل بدون أهداف في الذهاب، لكن يحيى عطية الله أرسل تمريرة عرضية حولها موثوبي مفالا بالخطأ في مرماه قبل 7 دقائق من نهاية المباراة.

وعوّض مدافع الوداد فشله في إبعاد تسديدة بيتر شالوليلي التي جاء منها الهدف الثاني لصن داونز في الدقيقة 79.

ومنح ثيمبا زواني التقدم لصاحب الأرض من تسديدة من مدى قريب بعد خطأ من مدافعي الوداد في إبعاد الكرة بعد 5 دقائق من الاستراحة.

ضغط قوي من لاعبي صنداونز على دفاع الوداد، الكرة وصلت إلى زواني الذي سددها في الشباك محرزاً الهدف الأول للفريق الجنوب إفريقي.#دوري_أبطال_أفريقيا #الوداد_صنداونز pic.twitter.com/neKi63miDO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 20, 2023

وأدرك أيوب العملود التعادل للوداد بضربة رأس في الدقيقة 72.

المدافع أيوب العملود يتمكن من إحراز هدف التعادل للوداد من ضربة رأس متقنة بعد أن استغل كرة ساقطة رائعة من يحيى جبران في الدقيقة 72.#دوري_أبطال_أفريقيا #الوداد_صنداونز pic.twitter.com/0SX55sWqcY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 20, 2023

وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في الرابع من يونيو/حزيران المقبل في القاهرة على أن تكون مواجهة الإياب في الرباط خلال الأسبوع التالي.