شاهد.. الأهلي يكرر فوزه على الترجي ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا
تأهل الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد أن نجح في الفوز مجددا على منافسه الترجي التونسي 1-صفر، مساء الجمعة، في إياب الدور قبل النهائي ليتأهل بفوزه 4-صفر في مجموع المباراتين.
وكان الأهلي فاز على الترجي 3-صفر في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي في رادس بتونس ليبلغ بذلك المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي.
منح حسين الشحات فريقه الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 22 بعد أن تلقى تمريرة طولية من الجنوب أفريقي بيرسي تاو لينطلق الشحات ويضع الكرة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس المرمى صدقي الدبشي لحظة خروجه.
⚽ الشحات يصعّب من مهمة الترجي#دوري_أبطال_أفريقيا #الأهلي_الترجي#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/vG8fPr6cot
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2023
وسيلتقي الأهلي في النهائي مع الفائز من فريقي الوداد المغربي وماميلودي صن داونز في مباراة الإياب بالدور قبل النهائي اليوم السبت.
توغاي ينقذ شباك الترجي#دوري_أبطال_أفريقيا #الأهلي_الترجي#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/a1DNOEfTWs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2023
وكان الفريقان قد تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في المغرب.
وبهذا التأهل يكون الأهلي قد حقق إنجازا فريدا بوصوله للمرة السادسة لنهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخ السبع الأخيرة للبطولة القارية.
"تيكي تاكا" أهلاوية انتهت بتصويبة مرت فوق مرمى الترجي#دوري_أبطال_أفريقيا #الأهلي_الترجي#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/7f4nzocHux
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2023
والأهلي هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة حيث توج بلقبها 10 مرات آخرها عام 2021، واحتل الوصافة 5 مرات آخرها العام الماضي عندما خسر أمام الوداد المغربي في المباراة النهائية.
إلى النهائي! 🎫
🇪🇬 الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في أخر 7⃣ نُسخ. 🦅#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/rhXkg1yAf8
— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 19, 2023