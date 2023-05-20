شاهد.. الأهلي يكرر فوزه على الترجي ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد أن نجح في الفوز مجددا على منافسه الترجي التونسي 1-صفر، مساء الجمعة، في إياب الدور قبل النهائي ليتأهل بفوزه 4-صفر في مجموع المباراتين.

وكان الأهلي فاز على الترجي 3-صفر في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي في رادس بتونس ليبلغ بذلك المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي.

منح حسين الشحات فريقه الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 22 بعد أن تلقى تمريرة طولية من الجنوب أفريقي بيرسي تاو لينطلق الشحات ويضع الكرة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس المرمى صدقي الدبشي لحظة خروجه.

وسيلتقي الأهلي في النهائي مع الفائز من فريقي الوداد المغربي وماميلودي صن داونز في مباراة الإياب بالدور قبل النهائي اليوم السبت.

وكان الفريقان قد تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في المغرب.

وبهذا التأهل يكون الأهلي قد حقق إنجازا فريدا بوصوله للمرة السادسة لنهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخ السبع الأخيرة للبطولة القارية.

والأهلي هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة حيث توج بلقبها 10 مرات آخرها عام 2021، واحتل الوصافة 5 مرات آخرها العام الماضي عندما خسر أمام الوداد المغربي في المباراة النهائية.