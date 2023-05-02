يتقدمهم بطلا أوروبا وكأس العالم.. 8 مدربين كبار يبحثون عن عمل

مع اقتراب الموسم الحالي لكرة القدم الأوروبية من نهايته، وبدء الأندية التخطيط للموسم القادم، يأمل عدد من المدربين البارزين العودة للعمل من جديد مستندين إلى سيرهم الذاتية التي تؤهلهم للإشراف على أكبر وأقوى الفرق.

في السطور التالية نسلط الضوء على 8 مدربين كبار تنتظر جماهير كرة القدم عودتهم للتدريب في الموسم المقبل، وفق صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية.

تيتي

ترك المدرب البرازيلي المخضرم، البالغ من العمر 61 عاما، منصبه في تدريب منتخب بلاده بعد انتهاء عقده في ديسمبر/كانون الثاني 2022.

ويُعد إقصاء منتخب البرازيل من الدور ربع النهائي لمونديال قطر أمام كرواتيا بركلات الترجيح عاملا أساسيا في عدم تجديد عقد تيتي، الذي قاد "السامبا" للتتويج بكأس كوبا أميركا 2019.

ورغم تقدمه في العمر، فإن تيتي -الذي درّب الوحدة والعين الإماراتيين خلال مسيرته- لا يمانع في خوض تحد جديد، وقد تسنح أمامه فرصة العمل في القارة الأوروبية لأول مرة.

غراهام بوتر

بسبب سوء النتائج مع تشلسي، وجد المدرب الإنجليزي نفسه مطرودا من قلعة ستامفورد بريدج في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.

فمن أصل 31 مباراة بجميع البطولات مع الفريق، فاز تشلسي خلال عهد بوتر في 12، وتعادل 8 مرات، وخسر 11 مواجهة.

وفضّل بوتر نيل قسط من الراحة من أجل شحن بطارياته والعودة إلى وظيفة جديدة مع فريق آخر، قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

جوليان ناغلسمان

بين ليلة وضحاها، وجد ناغلسمان نفسه خارج أسوار ملعب أليانز أرينا، بعد إقالته من تدريب بايرن ميونخ، لأسباب لم يعلنها الطرفان بشكل رسمي.

أقيل ناغلسمان من منصبه يوم 24 مارس/آذار الماضي، وعلى الفور تم ترشيحه لتدريب توتنهام وتشلسي الإنجليزيين، اللذين عيّنا مدربين مؤقتين.

وعلى المدرب الألماني الشاب (35 عاما)، أن ينتظر حتى الصيف، وحتما ستنهال عليه العروض من كبار الأندية، سواء في ألمانيا أو خارجها.

لويس إنريكي

دفع إنريكي فاتورة فشل منتخب إسبانيا في مونديال قطر، إذ أُقصي "الماتادور" بأقدام لاعبي المغرب في الدور ثمن النهائي.

وبعد يومين من ذلك، وبالتحديد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ترك إنريكي منصبه، وما زال حتى اللحظة لم يجد وظيفة جديدة.

راجت أنباء في الآونة الأخيرة عن إمكانية توليه تدريب منتخب البرازيل لخلافة تيتي، وأيضا نادي تشلسي.

زين الدين زيدان

منذ نهاية موسم 2020-2021، يغيب الفرنسي زيدان عن ملاعب كرة القدم، ولم يتول تدريب أي فريق بعد ريال مدريد.

واعترف زيدان قبل أشهر بأنه سيعود إلى التدريب قريبا، وقد يحدث ذلك الصيف المقبل.

وطُرح اسم المدرب الفرنسي لتدريب عدة أندية على رأسها ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

ماوريسيو بوكيتينو

عمل بوكيتينو في وظيفة المدير الفني لباريس سان جيرمان لمدة موسم ونصف الموسم، غادر بعدها من الباب "الخلفي" حسب تقرير صحيفة "سبورت".

ورحل المدرب الأرجنتيني عن فريق عاصمة الأنوار صيف عام 2022، وأخفق في إيجاد وظيفة للموسم الجاري، لكن بات في حكم المؤكد أنه سيعود إلى التدريب قبل بداية الموسم المقبل.

واسم بوكيتينو على طاولة ريال مدريد لخلافة كارلو أنشيلوتي، ووضع أيضا ضمن خطط توتنهام هوتسبير وتشلسي.

أنطونيو كونتي

بعد المؤتمر الصحفي الشهير الذي وجه فيه الإيطالي انتقادات حادة للاعبي وإدارة توتنهام، وجد كونتي نفسه مُقالا من منصبه يوم 26 مارس/آذار الماضي.

ومع اقتراب نهاية الموسم الكروي، فضّل كونتي -المعروف بشخصيته الصدامية والعنيدة- الانتظار حتى الصيف المقبل، من أجل دراسة العروض التي قُدمت له، وكان آخرها من باريس سان جيرمان.

يواكيم لوف

رحل لوف عن تدريب منتخب ألمانيا في يوليو/تموز 2021، بعد إقصاء "المانشافت" من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا (يورو 2020)، ومنذ ذلك الوقت ابتعد المدرب البالغ من العمر 63 عاما عن كرة القدم.

ويسعى لوف إلى قطع هذه الإجازة الطويلة، إذ أعلن صراحة -أكتوبر/تشرين الأول الماضي- عن استعداده للعودة إلى التدريب، وكان مرشحا لتدريب باريس سان جيرمان، قبل أن يتعاقد النادي الفرنسي مع كريستوف غالتييه.