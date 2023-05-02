هل دعم تشافي مانشستر سيتي بشكل غير مباشر ضد ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال؟

أشاد تشافي هيرنانديز بمانشستر سيتي، ووصف فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بأنه أفضل فريق في العالم حاليا.

ورأى كثيرون أن الإشادة "بالسيتيزنز" -قبل أيام من مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا- دعم غير مباشر للفريق الإنجليزي في وجه بطل أوروبا الحالي.

وكان "الملكي" أقصى "السيتي" من نصف نهائي النسخة الماضية من المسابقة القارية الأم، وفاز بالنهائي على ليفربول وظفر بلقبه 14 في البطولة.

وصرح تشافي -خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين- قبل مواجهة أوساسونا الليلة بأنه "بالنسبة لي، مانشستر سيتي هو أفضل فريق في العالم، ويجب أن تكون كرة القدم التي يقدمها نموذجا لنا ويجب أن نتطلع إليه (…) لديهم أفضل مدرب في العالم، وقد يحقق الثلاثية هذا الموسم".

تشافي يرد التحية لأنشيلوتي

وبعد أن أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال بالطريقة التي سار بها برشلونة بقيادة تشافي نحو لقب الدوري الإسباني، ردّ المدرب الكتالوني التحية، وأشار إلى أنه أشاد بالإيطالي نهاية الموسم الماضي.

وقال "لقد هنأنا أيضا ريال مدريد العام الماضي. كل المحترفين يعرفون أن أفضل فريق هو الذي يفوز بالدوري الإسباني، وهو الفريق الأكثر صلابة وثباتا".

وتابع أنه "يمكن أن تكون منافسات خروج المغلوب غير عادلة إلى حد ما، لكن النجاح في الليغا يجعلك تشعر كأنك قمت بعمل جيد. لم نفز باللقب بعد، لكنني ممتن لتعليقاته".

من يفوز بنهائي كأس الملك؟

ويواجه برشلونة -الليلة- أوساسونا في الليغا قبل أيام من نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد، ولهذا سئل تشافي عمن سيشجع؟ وإذا كان يتوقع أن يقوم أوساسونا بعدم إشراك التشكيلة الأساسية وإراحة اللاعبين البارزين لنهائي كأس الملك.

أجاب "لدي مناسبة يوم السبت، لذا لن أشاهد النهائي، وأتمنى أن يفوز الفريق الأفضل".

وختم بأنهم "سيكونون أقوياء في مباراة الغد (الليلة)، وسيرغبون أيضا في المنافسة بشكل جيد والفوز في هذه المباراة، لذلك نحن بحاجة للعب كما فعلنا ضد ريال بيتيس".