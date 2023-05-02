هل حسم هالاند مبكرا سباق جائزة "الحذاء الذهبي"؟

يحلق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي بعيدا في صدارة هدافي الدوريات الأوروبية، ليصبح أحد المرشحين لحصد جائزة "الحذاء الذهبي".

ويتنافس المهاجمون من جميع أنحاء أوروبا لنيل شرف التربع على عرش هدافي القارة العجوز.

وكان الصراع على الحذاء الذهبي المواسم الماضية متقاربا، إذ تمكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي (نجم برشلونة الحالي وبايرن ميونخ السابق) من الفوز بالجائزة عن موسم 2021-2022 بعد أن سجل 35 هدفًا بالدوري الألماني.

ولكن، هذا الموسم، يبدو أن لا أحد يستطيع منافسة أو الاقتراب من "الإعصار" النرويجي: