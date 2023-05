مهدد بالاستبعاد من البطولات الأوروبية.. هذا ما سيفعله برشلونة في حال إدانته برشوة رئيس لجنة الحكام

بدأت إدارة نادي برشلونة الإسباني دراسة الخيارات المتاحة أمامها من أجل تجاوز الأزمة "المحتملة" في حال قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) حرمان "البلوغرانا" من المشاركة في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل (2023-2024)، على خلفية اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية نيغريرا".

ويواجه برشلونة تهما بالفساد ودفع مبالغ مالية "مشبوهة" لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا النائب الأسبق لرئيس لجنة الحكام في إسبانيا مقابل الحصول على خدمات استشارية.

وإذا ثبتت إدانة برشلونة في هذه القضية فإن النادي "الكتالوني" سيُحرم من المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، وقد يواجه عقوبات مماثلة من رابطة الدوري الإسباني، وفق صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وعلى إثر ذلك تدرس إدارة برشلونة حاليا عدة مقترحات للمشاركة في بطولات أخرى خارج حدود القارة الأوروبية.

ومن ضمن هذه الخيارات خوض مباريات ودية من شأنها أن تحقق أرباحا جيدة للنادي وتعوض ولو جزءا من خسائره جراء الحرمان من المشاركة الأوروبية.

وحسب الصحيفة، لن تمانع إدارة برشلونة أيضا الذهاب إلى أي بطولة "آسيوية" والمشاركة فيها تحت مسمى "ضيف".

