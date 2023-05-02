في أول ظهور لمرتضى منصور بعد خروجه من السجن.. الزمالك يهاجم الاتحاد المصري ويرفض المشاركة بالسوبر المحلي ضد الأهلي

أعلن الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عدم المشاركة في كأس السوبر المحلية أمام غريمه الأهلي في أبو ظبي بالإمارات يوم الجمعة المقبل؛ بداعي وجود "محاباة" من الاتحاد المحلي ضد ناديه.

وثارت أزمة حول مشاركة محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الأهلي في السوبر بعدما تعرض لعقوبة الإيقاف بداعي توجيه هتافات مسيئة ضد ناديه الزمالك السابق عقب مباراة قمة في يناير/كانون الثاني الماضي.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر اقامتها يوم 5 مايو الجاري في دولة الإمارات . 🏹#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/Vp5RIDy7zO — Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 1, 2023

وقررت لجنة الاستئناف اليوم الثلاثاء إيقاف تنفيذ العقوبة المفروضة من لجنة الانضباط لحين الفصل في دعوى قضائية من المفترض عقد جلستها في 14 مايو/ أيار الجاري.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك -الذي صدر قرار من محكمة محلية بعزله من منصبه- في مقطع فيديو بموقع النادي "مجلس الإدارة بالإجماع اتخذ قرارا بالاعتذار وليس الانسحاب من مباراة السوبر في الإمارات".

مرتضى منصور :

مجلس الادارة كرر بالاجماع الاعتذار عن مباراة السوبر للاسباب الاتية pic.twitter.com/WVvyOZa6Hc — TareK TiTo (@tecno_tito) May 1, 2023

وأضاف في رسالة فيديو طويلة وإلى جانبه أغلب أعضاء مجلس إدارة النادي "الاتحاد الذي خسر كل البطولات دخل معركة مع نادي الزمالك واضحة جدا.. الموضوع مش موضوع كهربا (فقط)، لكن الأمر بدأ منذ إيقاف القيد بدون وجه حق والدليل هو قيدهم لاحقا".

وكان الاتحاد المصري رفض قيد 3 لاعبين جدد في تشكيلة "القلعة البيضاء" في يناير/كانون الثاني الماضي بداعي وجود مستحقات متأخرة على النادي، قبل أن يتقرر قيدهم في وقت لاحق بعد غيابهم عن عدة مباريات.

وقال منصور "اتخذنا القرار بالاعتذار ونعتذر للشعب الإماراتي ونعتذر لجمهور الأهلي والزمالك الموجود في الإمارات الذين قطعوا (اشتروا) التذاكر واتحاد الكرة بوظ (أفسد) الدنيا بالمحاباة".

ولم يتحدد مصير السوبر في حال إصرار الزمالك على موقفه، لكن من المتوقع في هذه الحال أن يشارك بيراميدز، صاحب المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي، وربما تتأجل المواجهة إلى وقت لاحق.

وتُوج الزمالك بلقب الدوري الموسم الماضي، في حين أحرز الأهلي لقب كأس مصر الشهر الماضي بعد الفوز في النهائي على بيراميدز.