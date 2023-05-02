عضو الاتحاد المصري يعلن منافس الأهلي.. الزمالك يجدد اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس السوبر ويلجأ للفيفا

في الوقت الذي أعلن فيه عضو بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الفريق البديل، جدد نادي الزمالك اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم الجمعة المقبل أمام الأهلي بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي أنه أرسل خطابا لاتحاد الكرة المصري اليوم الثلاثاء جاء فيه "ردا على خطابكم المرسل لنا الثلاثاء الموافق الثاني من مايو/أيار (الحالي)، نود الإحاطة بأن لغة الخطاب ولهجته مرفوضة شكلا وموضوعا حيث إنها تصلح كإنذار بالحرب ولا يليق بأن تصدر من اتحاد لناد عريق".

وأضاف "أما وأن الاتحاد يمنح النادي مهلة 60 دقيقة للرد على خطابكم أو إعلانكم الحرب على النادي وفرقه الرياضية التي تشارك في مسابقات كرة القدم فهو أمر مضحك يدعو للبكاء، فالذي يتخذ القرار وسلطة الرد على خطابكم هو مجلس الإدارة الذي تفترضون أنه يجب جمعهم جميعا في خلال 60 دقيقة كأنهم عاطلون لا عمل لهم".

وأوضح "نادي الزمالك أعلن قراره أمس على لسان رئيسه وهو أنه يعتذر عن عدم المشاركة في مهزلة غير مسبوقة لا علاقة لها بمشاركة لاعب في المباراة من عدمه، ولكن الاعتذار له علاقة باحترام القوانين واللوائح وإرساء العدالة بين جميع الأندية من دون محاباة ناد واحد على حساب باقي الأندية".

وتابع "مجلس إدارة نادي الزمالك يعتذر أولا للشعب الإماراتي الشقيق ويعتذر لجماهير الناديين الذين حرصوا على حضور المباراة وللملايين من عشاق الناديين في العالم الذين كانوا يأملون من خلال شاشات التلفزيون الاستمتاع بمباراة بجد وليس تمثيلية هزلية بمشاهدة لاعبي القطبين الكبيرين".

وأكد الزمالك أنه يعتذر عن عدم الاشتراك في مباراة على حساب كرامته وكبريائه، وأضاف "سنلتقي قريبا أمام الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) لوضع حد للظلم والمحاباة والمجاملات الفجة وضرب بالقوانين واللوائح عرض الحائط لصالح ناد واحد".

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه بتوضيح موقف لاعبي الأهلي الموقوفين من المشاركة في لقاء كأس السوبر المحلي.

وذكر الزمالك في خطابه أن مجلس إدارة نادي الزمالك يود الاستفسار عن موقف لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا الموقوف من قبل لجنة الانضباط نحو 12 مباراة، مشيرا إلى أن تلك العقوبة واجبة النفاذ وفقا للوائح لجنة الانضباط.

كما أشار الزمالك في خطابه إلى موقف اللاعب محمد عبد المنعم الموقوف بموجب طرد مباشر ومحمد الشناوي الموقوف 3 مباريات، متسائلا عن إمكانية مشاركة الثلاثي رغم إيقافهم بالمخالفة لقرارات لجنة الانضباط.

🔴 اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد يعقد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا طارئا في السابعة مساء اليوم لبحث موقف مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبل بدولة الإمارات العربية الشقيقة. pic.twitter.com/VfgVvhHQT7 — EFA.eg (@EFA) May 2, 2023

بيراميدز بديلا للزمالك

وفي الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد إيهاب الكومي أن كأس السوبر المحلي سيقام في موعده بين ناديي الأهلي وبيراميدز في الإمارات.

وقال الكومي -في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد اليوم الثلاثاء- إن كأس السوبر المصري سيجمع بين ناديي الأهلي وبيراميدز؛ بعد اعتذار نادي الزمالك، وعدم وضوح موقف طلائع الجيش من المشاركة.

وأضاف أن اتحاد الكرة المصري لم يقدم أي إساءة في خطابه لنادي الزمالك، لافتًا إلى أن الشركة الراعية للمباراة ستقوم بإعادة قيمة التذاكر إلى جماهير الزمالك، عقب اعتذار ناديهم عن عدم المشاركة في السوبر المصري.

وأوضح إيهاب الكومي أن مجلس إدارة الزمالك أرسل خطاب اعتذار عن عدم المشاركة في لقاء السوبر المقبلة بالإمارات، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة حرص على إقامة اللقاء في موعده حرصًا على صورة كرة القدم المصرية، متمنيًا إقامة مباراة لائقة بين الأهلي وبيراميدز.

الزمالك يتصدر "الترند" المصري

وعلى وقع أزمة مباراة السوبر، تصدر الزمالك قائمة الأعلى تداولا على موقع تويتر في مصر، وذلك بعد إعلان النادي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع تويتر اليوم الثلاثاء أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور قرر بالإجماع الاعتذار عن عدم المشاركة في المباراة.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر اقامتها يوم 5 مايو الجاري في دولة الإمارات . 🏹#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/Vp5RIDy7zO — Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 1, 2023

وجاء قرار الزمالك بعد قرارات لجنة التظلمات مساء أمس الاثنين، التي أجلت البت في تظلم الزمالك وتظلمات الأهلي، وبالتالي سيكون من حق كهربا المشاركة في مباراة السوبر، وهو ما يرفضه مسؤولو نادي الزمالك.

وتعرض كهربا لعقوبة الإيقاف 12 مباراة بسبب أحداث مباراة الزمالك والأهلي الماضية في الدوري، ولكنه تظلم ضد القرار، ليتأجل البت فيه.

وتفاعلت جماهير الفريقين على كلمة "الزمالك" عبر موقع تويتر بأكثر من 32 ألف تغريدة، حيث شدد جمهور الزمالك على دعمه الكبير لقرار الإدارة، في حين سخر بعض جمهور الأهلي من الاعتذار، واعترض آخرون على بقاء مرتضى منصور في الواجهة رغم قرار عزله من رئاسة النادي منذ نحو أسبوعين بعد قضائه شهرا في السجن.

شكرا مجلس إدارة نادى الزمالك للإستجابه لمطالب جمهور الزمالك والاعتذار عن لعب السوبر ووضع كرامة نادى الزمالك فوق اى مصلحه وتعرية كل المنظومه الفاشله وكشفهم أمام العالم أجمع .. مجلسكم بقراره اثلج قلوبنا وفضح المنظومه الفاشله شكراً لكم ولكم منا كل الدعم pic.twitter.com/ZbFbM9thva — Mayada Mohamed (@Zamalkdaughter) May 1, 2023

كل الناس كانت عايزه يوم كروي جميل جماهير محللين اعلاميين لكن للاسف القرار الي تم اتخاذه من قبل نادي الزمالك منطقي ١٠٠٪ واري انه من افضل القرارات الي تم اتخاذها من قبل اداره نادي الزمالك منذ فتره طويله لان القصه مش قصه ماتش كره فيه قرارات لازم تتاخذ من اجل كيان النادي وجماهيره .. — Hisham rashad : المارشال (@hishamrashad40) May 1, 2023

منذ حوالى اسبوعين وزارة الرياضة المصرية أعلنت رسميًا عزل مرتضى منصور عن منصبه كرئيسًا لنادي الزمالك ❌️ و اليوم مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من بطولة السوبر بصفته رئيسًا لنادي الزمالك 👀🤔 pic.twitter.com/50ViVKhLkc — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) May 1, 2023

سبحان الله لما اتسربت عقوبة كهربا الايقاف ال ١٢ ماتش كان هدف الزمالكاوية من المشهد انه ينتهي بإن كهربا ميشاركش في السوبر . فتخيل يا مؤمن ينتهي المشهد ان الزمالك هو نفسه اللي ميشاركش في السوبر . عشان القرار ده بدل ما يدعم حظوظهم في الفوز بالسوبر لا يخلي موسمهم صفري هيخسروا فيه… — Mohamed Fares Taman (@mohamedfares07) May 2, 2023

ألف بركة

فيه حد هييجي يلعب ولا ناخد احنا الفلوس ونركز في الماتشات المهمة اللي ورانا في أفريقيا؟ https://t.co/I0Qjv6khrn — حسين مهران (@TheAlexArch) May 2, 2023