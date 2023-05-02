شاهد.. برشلونة يفوز بصعوبة على أوساسونا ويقترب من التتويج بالدوري الإسباني

شارك جوردي ألبا مدافع برشلونة بديلا ليسجل هدفا متأخرا ويقود فريقه للفوز 1-صفر على 10 لاعبين من أوساسونا في "كامب نو" اليوم الثلاثاء؛ ليقترب صاحب الضيافة خطوة من الفوز باللقب 27 له في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومع وصول الليغا إلى الجولة 33، رفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة من 33 مباراة؛ ليوسع الفارق في الصدارة إلى 14 نقطة بينه وبين ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يلعب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء مع ريال سوسيداد الرابع.

وبعد طرد المدافع خورخي هيراندو بسبب خطأ على بيدري في منتصف الشوط الأول، تمكن أوساسونا من الصمود حتى الدقيقة 85 عندما أرسل روبرت ليفاندوفسكي كرة عرضية إلى فرينكي دي يونغ الذي هيأها بالرأس إلى ألبا ليسددها الأخير بالقدم اليسرى في الشباك.

وفرض برشلونة سيطرة شبه مطلقة على مجريات المباراة، خاصة بعد طرد مدافع أوساسونا خورخي هيراندو في الدقيقة 27، واستحوذ على الكرة بنسبة كبيرة، وصلت إلى 77%، وسط العديد من الفرص المهدرة من الفريق الكتالوني.

لكن الجماهير المتواجدة على مدرجات ملعب كامب نو انتظرت إلى الدقيقة 85 لكي تطلق الأفراح لهدف الفوز الوحيد.

في المقابل، تكبد أوساسونا خسارته رقم 13 هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز التاسع.