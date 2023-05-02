تقارير تزعم رحيل رونالدو عن النصر وعودته إلى ريال مدريد

زعمت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد مغادرة نادي النصر السعودي بعد أشهر فقط من انتقاله للـ"عالمي" من مانشستر يونايتد.

وأنهى النجم البرتغالي بشكل ودي عقده مع "المانيو" بعد مقابلة إعلامية هاجم خلالها النادي الإنجليزي ومدربه الهولندي إيريك تن هاغ.

ثم وافق اللاعب البالغ من العمر 38 عاما على عقد بقيمة 200 مليون يورو في الموسم حتى عام 2025 مع أحد عمالقة الدوري السعودي.

لكن يبدو الآن أن ريال مدريد مستعد لتقديم رونالدو دورا كسفير للفريق وليس كلاعب، وفقا لصحيفة "إل ناسيونال" (El Nacional).

وقالت الصحيفة الإسبانية إن "فلورنتينو بيريز ضمن أن رونالدو لديه عمل ليقوم به في سانتياغو برنابيو".

وتابع أنه "من الواضح أنه لن يكون لاعبا، لأنه يعتبر أنها دورة يجب اعتبارها مغلقة".

وأوضحت الصحيفة أن "جورجينا رودريغيز خطيبة رونالدو، تتوق للعودة إلى العاصمة الإسبانية حيث التقى الثنائي".

ويعد رونالدو أحد أساطير "الميرينغي" والهداف التاريخي للفريق إذ سجل 451 هدفا في 438 مباراة خلال الفترة التي قضاها في "البرنابيو".

وتوج رونالدو بقميص الريال بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب لكأس العالم للأندية ومثلها بكأس السوبر السوبر الإسباني ولقبين في الليغا ولقبين بكأس الملك ومثلهما بكأس السوبر الإسباني.

وسجل الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات؛ 12 هدفا في نفس عدد مباريات الدوري مع النصر حتى الآن هذا الموسم.

وسجل بعد 4 دقائق فقط ليضمن النصر 3-0 على أرضه أمام الرائد يوم الجمعة الماضي.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر الدوري السعودي والذي يملك مباراة مؤجلة.