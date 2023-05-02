بهدف بناء فريق تنافسي للمستقبل.. قادمون وراحلون عن برشلونة

بينما يستعد برشلونة للفوز بلقب الليغا هذا الموسم، فإن مديري "الكامب نو" يتطلعون بالفعل إلى ما هو أبعد، إلى المستقبل.

ووعد مدير الكرة في "البرسا" ماتيو أليماني بصيف ممتع حيث يعمل وزملاؤه على تحسين الفريق للموسم المقبل، وما بعده.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية (Marca) تقريرا على قرارات يتوقع أن يتخذها برشلونة خلال الأسابيع والأشهر القادمة حيث يخططون للمدى القصير والطويل.

حلم عودة ميسي

بينما يعمل برشلونة على العديد من التعاقدات الجديدة، فإن الاسم الكبير هو ليونيل ميسي حيث توجد فرصة لعودة النجم الأرجنتيني من باريس سان جيرمان.

ويعمل النادي الكتالوني على هذا الأمر منذ مدة ويعتقد أنه بإمكانه تنفيذه، حتى لو كان لا يزال بحاجة إلى توفير مبالغ في فاتورة الأجور لتلبية المتطلبات المالية للبطولة الإسبانية.

ولم يقدم بعد عرض اقتصادي نهائي لميسي، لأن التداعيات الرياضية المترتبة على ذلك بحاجة إلى العمل أيضا.

لذلك، لا يزال هذا الاحتمال معقدا للغاية ويحتاج إلى حل.

إنيغو مارتينيز قاب قوسين

أحد اللاعبين الأقرب للانضمام إلى "البلوغرانا" هو إنيغو مارتينيز قلب دفاع فريق أتلتيك بلباو.

ويعد الدولي الإسباني، صاحب الـ 31 عاما، المرشح الرئيسي لتعزيز الدفاع. ويبدو أنه مستعد للانضمام بشكل مجاني عندما ينتهي عقده مع بلباو الصيف المقبل.

تشافي يريد غوندوغان

اللاعب الآخر الذي يريد تشافي ضمه هو الألماني إيلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي، لكن هناك المزيد من العمل الذي يتعين على البرسا القيام به.

ولم يحصل برشلونة على اتفاق مع اللاعب حتى الآن، على الرغم من أن عقده ينتهي مع "السيتيزنز" نهاية هذا الموسم.

وهناك العديد من الأندية الأخرى المهتمة، خاصة في الدوري الإنجليزي.

في الوقت الحالي، يركز بشكل كامل على الأشهر الأخيرة لمانشستر سيتي من الموسم.

عودة الزلزولي

أحد اللاعبين الذين أثار أداؤهم مسؤولي البرسا كان المغربي عبد الصمد الزلزولي المعار حاليا إلى أوساسونا والذي يحظى بموسم جيد.

وسيعود الدولي المغربي إلى "الكامب نو" ويبقى في الفريق ما لم يأت عرض كبير من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعزيز الهجوم

وفيما يتعلق بتعزيز خط الهجوم، هناك مرشحان متقدمان عن الآخرين، أحدهما هو البرازيلي فيتور روك لاعب أتليتيكو بارانينس الذي يتابعه برشلونة منذ فترة، ولكن البرسا ليس الفريق الوحيد الراغب بالتعاقد معه.

والخيار الآخر سيكون البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد والذي يمتلك "البلوغرانا" بالفعل خيارا للتعاقد معه مقابل 20 مليون يورو، وهو أمر كان ضمن مفاوضات انتقال الفرنسي أنطوان غريزمان إلى "الأتلتي".

راحلون عن البرسا

أما بالنسبة لمن قد يغادر لترك مساحة في فاتورة الأجور، فهناك فرصة جيدة أن يتمكن الإسباني أنسو فاتي من الرحيل لأنه يبدو أنه غير مستريح لموقفه، وقد يقبل النادي عرضا جيدا في حالة وصوله.

وهناك آخرون أيضا مثل العاجي فرانك كيسي، الإسباني إيريك غارسيا، وبدرجة أقل الإسباني فيران توريس.