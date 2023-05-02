بالفيديو.. مشهد صادم لسقوط 50 درّاجا في سباق للدراجات بفرنسا

قررت اللجنة المنظمة لطواف بريتاني للدراجات الهوائية في فرنسا إلغاء الجولة السادسة من السباق، بعد حادث وُصف بالصادم والطريف في الوقت نفسه.

ووثق مقطع فيديو -انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر- سقوط أكثر من 50 متسابقا بعد لحظات من مرورهم في طريق موحل.

Dernière étape du Tour de Bretagne annulée suite à cette terrible chute 😰 📹 via @leboucheranato1pic.twitter.com/m4wSuuDSjQ — Renaud Breban (@RenaudB31) April 30, 2023

وذكر موقع "ويست فرنسا" (Ouest-France) أن الحادثة وقعت على بعد ما يزيد على 80 كيلومترا من نهاية السباق.

وأرجع الموقع الفرنسي سقوط المتسابقين في الوحل إلى خطأ ارتكبه أحدهم، واصفا ما حدث "بالمشهد النادر والطريف" في سباقات ركوب الدراجات في العصر الحديث.

ورفض كثير من المتسابقين إكمال الطواف، وهو الأمر الذي دفع اللجنة المنظمة إلى إلغاء الجولة السادسة منه.

ووقعت الحادثة في الطريق الواصل بين مدينة شاتوبريانت -التي تبعد عن العاصمة الفرنسية باريس حوالي 350 كيلومترا باتجاه الغرب- وبلدة بلانكويت الواقعة شمال غربي البلاد.

وحسب الموقع الفرنسي، فإن أول 6 متسابقين تمكنوا من تجنب السقوط على الأرض، بينما أخفق في ذلك من كان خلفهم.

وما أثار غضب وسائل الإعلام الفرنسية وفجّر حالة من الصدمة هو غياب سيارات الإسعاف، إذ وصلت بعضها إلى المكان بعد 30 دقيقة من سقوط المتسابقين.

ونُقل 4 منهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج على أن يمكثوا فيه لمدة 24 ساعة.

بدورها، أكدت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية أن طواف بريتاني استُأنف من الجولة السابعة، إذ تمت بقية الجولة السابقة من دون الإعلان عن اسم فائز.