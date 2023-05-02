اعترف بحرمان دورتموند من ركلة جزاء.. وضع حكم ألماني تحت الحماية بعد تلقيه تهديدات بالقتل

وُضع الحكم الألماني ساشا ستيغمان تحت الحماية القضائية، على خلفية تلقيه وعائلته تهديدات بعد مباراة بوخوم وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني الكرة القدم (بوندسليغا)، التي ارتكب خلالها خطأ فادحا حرم بوروسيا دورتموند من ركلة جزاء.

وأقّر ستيغمان بارتكابه خطأ مؤثرا ضد بوروسيا دورتموند، وذلك بعدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة للمهاجم الشاب كريم أديمي.

وأفاد موقع "سبورت 1" (sport1) الألماني بأن ستيغمان قدم شكوى للشرطة الألمانية بعد تلقيه تهديدات ضده وضد عائلته.

والحكم الألماني (39 عاما)، الذي أقّر -بعد مشاهدته صور المباراة- بأنه اتخذ قرارا "سيئا" بعدم الإشارة إلى علامة الجزاء لمصلحة دورتموند، لم يجد خيارا إلا تقديم الشكوى للجهات المسؤولة.

في حادثة نادرة أقر كل من الاتحاد الألماني لكرة القدم والحكم المعني، بخطأ فادح في عدم منح ركلة جزاء دورتموند خلال تعادله 1-1 مع مضيفه بوخوم في افتتاح منافسات المرحلة 30. برأيك هل سيكلف هدذا الخطأ دورتموند اللقب؟#الدوري_الألماني #دورتموند pic.twitter.com/RcFMssU00R — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2023

وقال ستيغمان "أتفهم تماما مشاعر جماهير بوروسيا دورتموند بما حدث ليلة الجمعة، لكنني وأسرتي تلقينا تهديدات بالقتل، لذا تقدمت بشكوى جنائية".

وتساءل الحكم الألماني إذا ما كان عليه الابتعاد عن التحكيم لفترة من الوقت.

في هذه الأثناء، اعترف الاتحاد الألماني لكرة القدم بأحقية دورتموند في الحصول على ضربة جزاء واحدة، في حين أكد صحة قرار الحكم في اللقطة الثانية التي طالب فيها "أسود الفستيفال" بالإشارة إلى علامة الجزاء، وفق مجلة "كيكر" (kicker) الألمانية.

ويشعر مسؤولو بوروسيا دورتموند بالغضب على اعتبار أنهم ظُلموا في مباراتهم أمام بوخوم، التي كلفتهم خسارة الصدارة لصالح بايرن ميونخ.

وأبرزت المجلة الألمانية تعليق اتحاد اللعبة حول لقطة أديمي، الذي تعرّض لتدخل غير شرعي من قبل دانيلو سواريز (لاعب بوخوم) داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65.

وقال الاتحاد الألماني إن "المدافع تدخل بكلتا قدميه على الكرة، لكنه بدلا من أن يلعبها ضرب المنافس وأسقطه على الأرض، هذا خطأ. ومن ثم، كان يجب على الحكم احتساب ضربة جزاء".

وما ضاعف من غضب مسؤولي دورتموند أن ستيغمان لم يذهب إلى شاشة "حكم الفيديو المساعد" (VAR) من أجل مراجعة اللقطة بنفسه، بل اكتفى برأي زملائه في غرفة الفيديو.

وعلّق الاتحاد الألماني على ذلك بالقول إن "في مثل هذه اللقطات، يجب أن يتخذ حكم الساحة القرار بنفسه من دون الحاجة إلى مساعدة الفيديو".

واستغل بايرن ميونخ هذا التعادل ليستعيد صدارة الدوري الألماني بعد فوزه على هيرتا برلين بنتيجة 2-0، ليرفع الفريق "البافاري" رصيده إلى 62 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن دورتموند الذي تراجع إلى المركز الثاني، قبل 4 جولات من نهاية البوندسليغا.