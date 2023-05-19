يسعى لثلاثية تاريخية وهذا موعد تتويجه بالدوري الإنجليزي.. غوارديولا: هذا اللقب هو الأهم

يمكن لمانشستر سيتي حسم واحد من 3 ألقاب يسعى لتحقيقها مطلع الأسبوع عندما يستضيف تشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهي المسابقة التي قال عنها مدربه بيب غوارديولا إنها الأصعب والأهم بين الألقاب التي يطاردها.

وقد يتوَّج سيتي بطلا للدوري للمرة الثالثة على التوالي غدا السبت حال خسارة أرسنال أمام نوتنغهام، أو الأحد بفوزه على تشلسي في ملعب الاتحاد.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "الدوري الممتاز هو المسابقة الأهم لأنها تمتد على مدار 10 أو 11 شهرا. نحن محظوظون باللعب على أرضنا وأمام جمهورنا لنحسم اللقب".

وأضاف "المباراة الأخيرة هي الأهم لأنها تكون عاطفية جدا. لن نسامح أنفسنا إذا تشتت تركيزنا".

وعلى الأرجح، لن يشاهد غوارديولا مباراة أرسنال.

وقال "لا أعتقد ذلك. لدينا مباراة في اليوم التالي. في ذهني، أود التفكير أن علينا الفوز بمباراتنا لنتوَّج أبطالا. سيكون الاحتفال مع جمهورنا في ملعبنا هو الأفضل".

ويخوض سيتي مواجهة تشلسي بعدما سحق ريال مدريد 4-0 في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب سيتي أمام غريمه المحلي مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الثالث من يونيو/حزيران المقبل قبل أسبوع من خوض نهائي دوري الأبطال على أمل تحقيق أول ألقابه في البطولة.

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان فريقه قد هدأ بعد الفوز الكبير الأربعاء الماضي، قال غوارديولا "هدؤوا؟ إنه أمر بلا توقف، لا يزال الأصعب قادما. يقول لاعبو التنس إن الإرسال للفوز بلقب ويمبلدون هو الأصعب. (بعد غد) الأحد ستكون المباراة في أيدينا".