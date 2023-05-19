كلوب بعد إيقافه وتغريمه: أين تذهب هذه الأموال؟

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن الناس من حوله كان يتوقعون أن يتعرض لعقوبة أشد، بشكل يتجاوز الإيقاف لمباراتين، بسبب انتقاده الحكم عقب فوز فريقه المثير 4-3 على توتنهام هوتسبير بالدوري الشهر الماضي.

وسيغيب المدرب الألماني مباراتين، بدءا من لقاء غد السبت ضد أستون فيلا، مع تغريمه 75 ألف جنيه إسترليني (94 ألفا و657.50 دولارا) لاتهامه الحكم بول تيرني بوجود شيء ما في نفسه (ضد ليفربول).

وأضاف كلوب للصحفيين قبل مباراة ليفربول على أرضه أمام أستون فيلا "كنت أتوقع توقيع عقوبة علي. لا بأس، أود أن أعرف أين ستذهب الأموال؟. إذا كان هذا لغرض جيد، فأنا سعيد بدفعها. إذا احتفظ الاتحاد الإنجليزي بها، فسيتعين علينا التحدث مرة أخرى".

وتابع "أعتقد الناس أنها ستكون (العقوبة) أطول. يمكنني مشاهدة المباراة من موقع أفضل وسأكون على اتصال بطاقمي التدريبي".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد (الرابع) الذي لديه مباراة مؤجلة.

ويتطلع النادي القادم من مرسيسايد لتمديد مسيرته الخالية من الهزائم إلى 8 مباريات، ومواصلة مطاردة التأهل لدوري أبطال أوروبا عندما يواجه أستون فيلا.

وتلقى فريق المدرب كلوب دفعة مع عودة المهاجم روبرتو فيرمينو للمنافسة على المشاركة منذ البداية، وذلك بعد تعافيه من إصابة عضلية.

وسيغادر فيرمينو ونابي كيتا وجيمس ميلنر وأليكس أوكسليد-تشامبرلين الفريق بعد انتهاء عقودهم نهاية الموسم.

وكان هذا الرباعي جزءا من الفريق الذي فاز بدوري أبطال أوروبا عام 2019، وساعد النادي على الفوز بأول لقب له بالدوري الإنجليزي منذ 30 عاما موسم 2019-2020.

وختم كلوب تصريحه بالقول "ستكون هذه المباراة صعبة للغاية لأسباب مختلفة. نحن نقول وداعا، من وجهة نظري، لـ 4 من أساطير ليفربول. كان اثنان منهم هنا عندما وصلت (لتدريب النادي) ميلي وبوبي، وكل الأشياء الجيدة التي حدثت لم تكن لتتحقق بدونهما".