شارك في مباراة واحدة تحت قيادة تشافي.. عرض هولندي للمغربي شادي رياض مدافع برشلونة

تلقى المغربي شادي رياض مدافع برشلونة الشاب عرضا للانتقال للدوري الهولندي لكرة القدم على سبيل الإعارة، لاكتساب المزيد من الخبرة قبل العودة للنادي "الكتالوني".

وأكدت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية، أن نادي آر كي سي فالفيك، المنافس في الدوري الهولندي، أبدى استعداده للتعاقد مع رياض (19 عاما)، على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل.

ويطمح رياض إلى اللعب بقميص فريق الكبار لبرشلونة باستمرار، لكن ذلك سيكون من الصعب تحقيقه في حال نجح النادي في التعاقد مع إينيغو مارتينيز، مدافع أتلتيك بيلباو، فضلا عن وجود مجموعة من اللاعبين في مركزه.

🔄 (CHADI): Chadi Riad's future depends on where Barça Atlètic will play next season.

• Eredivisie club RKC Waalwijk are following the player, last season they were willing to sign him before the player prioritized renewal.#FCB 🇲🇦

Via (🟢): @Jordigil & @bonagerman [sport] pic.twitter.com/aPFF9fDzUf

