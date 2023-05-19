شارك في مباراة واحدة تحت قيادة تشافي.. عرض هولندي للمغربي شادي رياض مدافع برشلونة

تلقى المغربي شادي رياض مدافع برشلونة الشاب عرضا للانتقال للدوري الهولندي لكرة القدم على سبيل الإعارة، لاكتساب المزيد من الخبرة قبل العودة للنادي "الكتالوني".

وأكدت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية، أن نادي آر كي سي فالفيك، المنافس في الدوري الهولندي، أبدى استعداده للتعاقد مع رياض (19 عاما)، على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل.

ويطمح رياض إلى اللعب بقميص فريق الكبار لبرشلونة باستمرار، لكن ذلك سيكون من الصعب تحقيقه في حال نجح النادي في التعاقد مع إينيغو مارتينيز، مدافع أتلتيك بيلباو، فضلا عن وجود مجموعة من اللاعبين في مركزه.

🔄 (CHADI): Chadi Riad's future depends on where Barça Atlètic will play next season. • Eredivisie club RKC Waalwijk are following the player, last season they were willing to sign him before the player prioritized renewal.#FCB 🇲🇦 Via (🟢): @Jordigil & @bonagerman [sport] pic.twitter.com/aPFF9fDzUf — Barça Buzz (@Barca_Buzz) May 18, 2023

وفي نفس الوقت لا يرغب المدافع المغربي في البقاء مع الفريق الرديف لبرشلونة، وعليه فإن خروجه للدوري الهولندي سيكون مفيدا للاعب وللنادي، من أجل كسب المزيد من الدقائق والخبرة.

وتقول الصحيفة الإسبانية، إن فالفيك يتابع عن كثب تطور اللاعب، الذي منح الأولوية لتجديد عقده مع برشلونة، قبل خوض تجربة جديدة.

ويحتل فالفيك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 41 نقطة، مع بقاء جولتين فقط على نهاية الموسم الكروي هناك.

وبات شادي رياض اسما معروفا لدى عشاق برشلونة، بعد ظهوره في مباراة واحدة مع الفريق الكتالوني، في منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ودفع مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، بشادي رياض في مباراة "البلوغرانا" ضد أوساسونا في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، التي جرت على ملعب "ألسادار"، ويومها دخل اللاعب بدلا من زميله بيدري غونزاليس، لكنه لم يظهر بعدها في أي لقاء.

وعلى الصعيد الدولي، تلقى شادي رياض دعوة من وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، لتمثيل "أسود الأطلس" في فترة التوقف الدولية الماضية.

وتواجد شادي رياض مع منتخب المغرب في المباراتين الوديتين ضد البرازيل وبيرو، لكنه لم يشارك في أي دقيقة.

Los ya renovados Marc Casadó y Chadi Riad, atentos a la charla de Xavi #fcblive pic.twitter.com/CFGOlLiETM — Albert Rogé (@albert_roge) July 5, 2022

وتصف صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) أسلوب لعب شادي رياض بالشرس والقوي، حيث يتقن ألعاب الهواء والخروج بالكرة، ويقترب من طريقة لعب الأوروغواياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة.

ويبلغ طول شادي رياض 1.86 متر، وهو ما يعد مثاليا للمدافعين في كرة القدم، الأمر الذي أثار إعجاب المكسيكي رافائيل ماركيز، مدرب شباب برشلونة.

ووُلد شادي رياض في 17 يونيو/تموز 2003، في مدينة بالما الواقعة في مايوركا، لأبوين مغربيين، ويحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية، وفق الموقع الرسمي لنادي برشلونة.