زيادة جائزة بطل دوري أبطال أفريقيا إلى 4 ملايين دولار

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، زيادة الجوائز المالية التي يحصل عليها بطلا دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية بشكل كبير.

وفي بيان له، قال الاتحاد الأفريقي إن الفائز بدوري الأبطال سيحصل على 4 ملايين دولار بدلا من 2.5 مليون في السابق.

وزادت الجائزة المالية لبطل كأس الكونفدرالية من مليون و250 ألفا إلى مليوني دولار.

ووضع الأهلي المصري قدما في نهائي دوري الأبطال بفوزه في ذهاب قبل النهائي 3-صفر على مضيفه الترجي التونسي، قبل لقاء الإياب الذي يقام في وقت لاحق اليوم.

📹 ملخص المباراة: بثلاثية نظيفة، الأهلي يحقق فوزًا هامًا خارج الديار أمام الترجي ويضع قدمًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا. 💥#TotalEnergiesCAFCL | #ESTASC | @Football2Gether pic.twitter.com/Zb0JihBmJg — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 13, 2023

وتجمع مواجهة قبل النهائي الأخرى بين الوداد المغربي ومضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي. وتعادل الفريقان سلبيا في مباراة الذهاب.

📹 ملخص المباراة: الوداد يتعادل سلبيًا مع ماميلودي صنداونز في لقاء مثير على ملعب محمد الخامس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 🤝#TotalEnergiesCAFCL | #WACMSFC | @Football2Gether pic.twitter.com/vMJmo0Z1lO — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 14, 2023

ويلعب يانغ أفريكانز أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية.

📹 ملخص المباراة: بثنائية خالد بوسيليو وإسماعيل بلقاسمي، اتحاد العاصمة ينتصر على أسيك ميموزا في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية بملعب 5 جويلية. 🔥#TotalEnergiesCAFCC | #USMAASEC | @Football2Gether pic.twitter.com/JtK3aE0geB — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 18, 2023

ومن ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الأفريقي تغريم أهلي القاهرة 120 ألف دولار بعدما ألقت جماهيره الزجاجات البلاستيكية باتجاه الملعب وبسبب غياب النظام والأمن خلال مواجهة الهلال السوداني مطلع أبريل/ نيسان الماضي.

كما قرر الاتحاد القاري تغريم الهلال 50 ألف دولار لإلقاء جماهيره الزجاجات البلاستيكية باتجاه الملعب، وسوء تصرف مسؤولي النادي واللاعبين خلال مواجهة الأهلي في القاهرة مطلع الشهر الماضي.

وقد انتهت المباراة بفوز الأهلي 3-صفر في ختام دور المجموعات.