رياضة

زيادة جائزة بطل دوري أبطال أفريقيا إلى 4 ملايين دولار

كأس أبطال أفريقيا وكرة البطولة الموسم الماضي (كاف)
19/5/2023-|آخر تحديث: 19/5/202307:45 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، زيادة الجوائز المالية التي يحصل عليها بطلا دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية بشكل كبير.

وفي بيان له، قال الاتحاد الأفريقي إن الفائز بدوري الأبطال سيحصل على 4 ملايين دولار بدلا من 2.5 مليون في السابق.

وزادت الجائزة المالية لبطل كأس الكونفدرالية من مليون و250 ألفا إلى مليوني دولار.

ووضع الأهلي المصري قدما في نهائي دوري الأبطال بفوزه في ذهاب قبل النهائي 3-صفر على مضيفه الترجي التونسي، قبل لقاء الإياب الذي يقام في وقت لاحق اليوم.

وتجمع مواجهة قبل النهائي الأخرى بين الوداد المغربي ومضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي. وتعادل الفريقان سلبيا في مباراة الذهاب.

ويلعب يانغ أفريكانز أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية.

ومن ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الأفريقي تغريم أهلي القاهرة 120 ألف دولار بعدما ألقت جماهيره الزجاجات البلاستيكية باتجاه الملعب وبسبب غياب النظام والأمن خلال مواجهة الهلال السوداني مطلع أبريل/ نيسان الماضي.

كما قرر الاتحاد القاري تغريم الهلال 50 ألف دولار لإلقاء جماهيره الزجاجات البلاستيكية باتجاه الملعب، وسوء تصرف مسؤولي النادي واللاعبين خلال مواجهة الأهلي في القاهرة مطلع الشهر الماضي.

وقد انتهت المباراة بفوز الأهلي 3-صفر في ختام دور المجموعات.

المصدر : رويترز