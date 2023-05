حقق العلامة الكاملة.. مورينيو يخطف الأنظار بوصوله لسادس نهائي أوروبي مع الأندية

خطف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الأنظار مجددا بقيادة روما الإيطالي إلى نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، وهو النهائي السادس في جميع البطولات الأوروبية خلال مسيرته التدريبية مع مختلف الأندية التي دربها وتوّج بالخمس السابقة منها أي أنه حقق بالعلامة الكاملة في كل النهائيات التي خاضها من قبل.

وقاد مورينيو -أمس الخميس- روما بعد التعادل دون أهداف في مباراة الإياب أمام مضيفه باير ليفركوزن الألماني، بعدما فاز في لقاء الذهاب 1-صفر، ليصل إلى النهائي الأوروبي الثاني على التوالي مع فريق العاصمة.

وكان المدرب البرتغالي قد قاد روما إلى التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى العام الماضي، وتمكن هذا العام من الوصول مع الفريق إلى نهائي الدوري الأوروبي الذي سيواجه فيه الفريق الأكثر تتويجا في البطولة إشبيلية الإسباني، في 31 مايو/أيار الجاري.

About last night 🥰 #UEL pic.twitter.com/awUOxJZRZy

وقد تفاعل الوسط الرياضي، على موقع تويتر، مع وصول مورينيو إلى النهائي الأوروبي السادس، وردة فعله المؤثرة بعد انتهاء مباراة الأمس، بدءا من الحساب الرسمي للدوري الأوروبي ونادي روما، وصفحات رياضية أخرى.

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 18, 2023

Jose Mourinho makes it six European finals… #UEL pic.twitter.com/BsHf9O2BRS

واستعرضت قناة "بي تي سبورت" الرياضية النهائيات الستة التي وصل إليها مورينيو طوال مسيرته التدريبية، اثنان مع بورتو (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي) ومثلهما مع روما (دوري المؤتمر والدوري الأوروبي) وواحد مع مانشستر يونايتد (الدوري الأوروبي) وآخر مع إنتر ميلان (دوري أبطال أوروبا).

— AS Roma (@OfficialASRoma) May 18, 2023

أما شبكة "إي إس بي إن" الرياضية فنشرت صورة من احتفال المدرب البرتغالي بالتأهل، وعلقت عليها "فقط انظر إلى ما يعنيه فوز مورينيو للوصول إلى نهائي أوروبي آخر".

— AS Roma (@OfficialASRoma) May 18, 2023

— AS Roma (@OfficialASRoma) May 18, 2023

Another final for Mourinho 👏 #UEL pic.twitter.com/UlKUM7iRRx

JUST LOOK AT WHAT IT MEANS TO JOSE MOURINHO TO REACH ANOTHER EUROPEAN FINAL ❤️ pic.twitter.com/6H5VUVJxvz

Sevilla have won all six of their previous Europa League finals.

José Mourinho has won all five of his previous European finals.

Unstoppable force meets immovable object 💪 pic.twitter.com/DwD6aWw7J9

— B/R Football (@brfootball) May 18, 2023