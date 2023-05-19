توخيل: ليس لدي مشكلة في الاحتفال باللقب مع بايرن وأنا جالس على الأريكة

قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ إنه سيكون سعيدا بفوزه بلقبه الأول في مسيرته التدريبية في الدوري الألماني لكرة القدم بدون أن يركل فريقه الكرة بعد غد الأحد طالما أن الفريق البافاري سينال لقبه الـ11 على التوالي في البوندسليغا.

وسيلتقي بايرن مع رازن بال شبورت لايبزيغ صاحب المركز الثالث غدا السبت وسيبتعد بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني في حال فوزه. وستعني هزيمة دورتموند أمام أوغسبورغ بعد غد الأحد فوز بايرن باللقب قبل جولة واحدة على النهاية.

وقال توخيل، الذي درب أيضا ماينتس ودورتموند في دوري الدرجة الأولى الألماني، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عندما سئل عما إذا كان الفوز باللقب أثناء جلوسه على الأريكة سيخفف من حجم الإثارة بعض الشيء "ليس لدي مشكلة في ذلك على الإطلاق. طالما فزنا باللقب، لا يهمني على الإطلاق كيف يحدث ذلك. طالما حدث ما أسعى إليه".

وتولى توخيل، الذي غادر ألمانيا لتدريب باريس سان جيرمان وتشلسي، تدريب بايرن خلفا ليوليان ناجلزمان في نهاية مارس/آذار الماضي، لكن فريقه خرج بعد ذلك من كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا من دور الثمانية.

ومع ذلك، فقد بات توخيل على بعد انتصارين من ضمان أول لقب له في الدوري الألماني عقب أصعب موسم محلي لبايرن ميونخ منذ سنوات.

وفاز توخيل بالدوري المحلي في فرنسا ودوري أبطال أوروبا مع تشلسي لكنه فاز فقط بلقب واحد لكأس ألمانيا مع الفرق التي دربها في الدوري الألماني.

وقال توخيل "في الماضي، كان اللقب يُحسم مبكرا (لبايرن). الوضع في جدول الترتيب ليس اعتياديا وأفضل وصفة (بالنسبة لنا) هي التأثير على ما يمكننا التأثير عليه. نعرف أسلوب لايبزيغ. هناك 4 لاعبين يغيرون مراكزهم… ومن المهم للغاية التحكم في المباراة وإيقاف الهجمات المرتدة قبل شنها".