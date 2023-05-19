"العميل هاري" يقدم نصائح لساوثامبتون للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز سريعا

جاءت النصائح لساوثامبتون -الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية- بشأن كيفية العودة مباشرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من جهة غير متوقعة، وتحديدا من الشخص الذي يعرفه البعض على الساحل الجنوبي باسم "العميل هاري" الذي كان على رأس فريق ساوثامبتون المرة الأخيرة التي هبط فيها من البريميرليغ.

وكان هاري ريدناب آخر من قاد ساوثامبتون أثناء هبوطه من دوري الأضواء عام 2005، قبل أن يثير حفيظة جماهير الفريق بقيادته منافسه المحلي اللدود بورتسموث بعد ذلك بوقت قصير.

قال المدرب الهادئ لمجموعة من الطلاب بالمدينة عن كيفية تحوله لشخصية مثيرة للانقسام على الساحل الجنوبي "لم أحاول دفع ساوثامبتون للهبوط. سارت الأمور كلها ضدنا".

وقال اللاعب السابق البالغ 76 عاما إن أولوية ساوثامبتون الآن يجب أن تكون استهداف عدد من اللاعبين المميزين، حتى على المدى القصير فقط، لجعل فترة البقاء في دوري الدرجة الثانية قصيرة قدر الإمكان.

يقول ريدناب لصحيفة ديلي إيكو المحلية بخصوص لاعب خط وسط ليفربول "لم يكن عليك دائما التوجه إلى الخارج من أجل (ضم) لاعبين، فأنت بحاجة إلى محترفين جيدين ويمكن أن تفعل ذلك مع جيمس ميلنر أو أي شخص آخر. أعلم أنه سينضم إلى برايتون".

وأضاف "احصل على خدمات 3 أو 4 لاعبين يمكنك الاعتماد عليهم في غرفة الملابس. القادة موجودون، وقد يكونون من اللاعبين الذين يتبقى لهم عام واحد (في الملاعب)".

وزادت تشكيلة ساوثامبتون لأكثر من 30 لاعبا من العناصر الكبيرة، في ظل سعيه لتجنب الهبوط.

وقال "لا أعرف نحو نصف اللاعبين. ولكي أكون صادقا معك: هناك الكثير من اللاعبين المختلفين الذين أتوا من دول أخرى. (أنت بحاجة) لأشخاص يمكنك الاعتماد عليهم وممن يريدون القيام بعمل جيد ويديرون تقديم ما لديهم".

وأضاف في إشارة لقائد ساوثامبتون "إنها مهمة سهلة عندما يكون لديك مجموعة من المحترفين الجيدين يسيطرون على أجواء الفريق. يمكنهم (في ساوثامبتون) القيام بذلك بواسطة بعض اللاعبين الآخرين من نوعية (جيمس) وارد-براوس.. التعاقدات الجديدة ستكون مهمة للغاية".

وقال ريدناب، الذي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع بورتسموث وتولى أيضا تدريب بورنموث ووستهام يونايتد وتوتنهام هوتسبير وكوينز بارك رينجرز وكذلك المنتخب الأردني، إن ساوثامبتون يجب أن يبحث في سوق الانتقالات عن عناصر لديها روح "الفوز والقيادة".

وتابع "هذا ما يفتقر إليه ساوثامبتون، وهذا ما يجب عليهم العثور عليه. الهدف هو: تعال وأخرجنا من هذا الدوري (الدرجة الثانية) ومن ثم يمكننا البدء في إعادة البناء مع بعض العناصر الشابة".