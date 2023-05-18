هل اقترب النجم الإسباني نادال من اعتزال التنس؟

يستعد رافائيل نادال للإعلان عن عدم الدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس خلال وقت لاحق اليوم الخميس، لكن يسود شعور بالخوف بين الجماهير من اعتزال اللاعب الإسباني.

ولم يشارك نادال (36 عاما) في منافسات منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب إصابة أعلى الفخذ في بطولة أستراليا المفتوحة، ومن المنتظر أن يعلن قراره المتعلق بالغياب عن فرنسا المفتوحة التي توج بلقبها 14 مرة وهو رقم قياسي.

وهيمن نادال على بطولات الملاعب الرملية لسنوات، فنافس "الماتادور" الإسباني في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" (إحدى البطولات الأربع الكبرى) كل عام منذ توج بلقبه الأول ضمن 22 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى عام 2005 في باريس.

وتخطى إصابة في القدم ليهزم كاسبر رود في نهائي العام الماضي.

With Rafa's Roland Garros participation uncertain, here's a look at all of Nadal's injuries over the years. This man is an absolute warrior. Not just for playing through pain, but for conquering it in so many matches Ask yourself this. How many slams would a healthy Nadal have? pic.twitter.com/82y4PkoNfY — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 17, 2023

لكنه عانى من آخر إصابة وغاب عن منافسات إنديان ويلز وميامي ومونت كارلو وبرشلونة ومدريد بجانب مباريات إيطاليا المفتوحة هذا الأسبوع.

وترك لدى الجماهير شعورا بالتشاؤم من حالته البدنية بعد مقطع فيديو حديث -نشر عبر يوتيوب- بدا خلاله يعاني في أثناء مغادرته حصة تدريبية سابقة.

وفي الصفحة التي ستبث مؤتمرا صحفيا لنادال في وقت لاحق اليوم الخميس، نشر مشجعون رموزا تعبيرية على شكل وجوه باكية وسط مخاوف من إعلانه الاعتزال.

Rafael Nadal practising today, with two weeks to go before Roland Garros 🇫🇷pic.twitter.com/yfXSg5HPoj — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) May 15, 2023

وذكر مشجع في تعليقه "لا تفعل ذلك!"، وكتب آخر "لعبة التنس لن تبقى على حالها بدونك".

ولم يهيمن أي لاعب آخر على بطولة كبرى للفردي مثلما فعل نادال، إذ يشمل رصيده المذهل في باريس 112 انتصارا مقابل 3 هزائم فقط ليحمل لقب "ملك الملاعب الرملية".

وتنطلق بطولة فرنسا المفتوحة يوم 28 مايو/أيار الجاري.