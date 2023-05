هل اقترب النجم الإسباني نادال من اعتزال التنس؟

يستعد رافائيل نادال للإعلان عن عدم الدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس خلال وقت لاحق اليوم الخميس، لكن يسود شعور بالخوف بين الجماهير من اعتزال اللاعب الإسباني.

ولم يشارك نادال (36 عاما) في منافسات منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب إصابة أعلى الفخذ في بطولة أستراليا المفتوحة، ومن المنتظر أن يعلن قراره المتعلق بالغياب عن فرنسا المفتوحة التي توج بلقبها 14 مرة وهو رقم قياسي.

وهيمن نادال على بطولات الملاعب الرملية لسنوات، فنافس "الماتادور" الإسباني في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" (إحدى البطولات الأربع الكبرى) كل عام منذ توج بلقبه الأول ضمن 22 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى عام 2005 في باريس.

وتخطى إصابة في القدم ليهزم كاسبر رود في نهائي العام الماضي.

With Rafa's Roland Garros participation uncertain, here's a look at all of Nadal's injuries over the years.

This man is an absolute warrior. Not just for playing through pain, but for conquering it in so many matches

Ask yourself this. How many slams would a healthy Nadal have? pic.twitter.com/82y4PkoNfY

