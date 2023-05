شاهد- لم ترصده الكاميرات.. سجال محتدم بين غوارديولا ودي بروين في مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد

رغم الأداء الخرافي الذي قدمه مانشستر سيتي أمام ضيفه ريال مدريد بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والنتيجة الكبيرة التي حققها، فإن المدرب بيب غوارديولا لم يكن راضيا بشكل كامل ويبحث عن المثالية.

وأنهى "السيتيزنز" الشوط الأول بالتقدم بهدفين نظيفين وبدأ الشوط الثاني بسيطرة مطلقة، وكل ذلك لم يشفع للاعبي السيتي عند غوارديولا الذي دخل في سجال محتدم مع البلجيكي كيفن دي بروين خلال سير المباراة.

وأظهرت اللقطات، التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، غوارديولا غاضبا ويصرخ باتجاه دي بروين طالبا منه تمرير الكرة بسرعة.

وكان دي بروين يشن هجمة على مرمى الريال، لكنه بالغ في الاحتفاظ بالكرة ليقطعها البرازيلي ميليتاو مدافع ريال مدريد، وبدلا من أن يحاول دي بروين استعادة الكرة، توجه لمدربه بغضب شديد وبدا وكأنه يقول له "اصمت"، ليعود غوارديولا إلى دكة البدلاء من دون أن يرد على لاعبه.

وبعد تسجيل السيتي هدفا ثالثا بنيران صديقة وتمريرة من دي بروين نفسه وحُسمت النتيجة، أخرج غوارديولا دي بروين وعانقا بعضهما بعضا في مؤشر إلى أن الأمور هدأت بين الرجلين.

Never in doubt! @rioferdy5 on the text he received from Pep Guardiola 💪 #NoFilterUCL pic.twitter.com/gbZgZfydDD

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 18, 2023