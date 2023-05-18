شاهد- برناردو سيلفا.. عريس ليلة الاتحاد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

أشاد برناردو سيلفا الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم -أمس الأربعاء- بانتصار فريقه الإنجليزي الساحق على ضيفه الإسباني برباعية نظيفة، ووصفه بأنه ليلة "جميلة" و"رائعة".

وقال سيلفا إنه أصيب بخيبة أمل بسبب أدائه في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1 في مدريد الأسبوع الماضي، لذلك كان سعيدا بتسجيل أول هدفين في الفوز الكبير بمانشستر الذي ضمن انتصار فريقه 5-1 في مجموع المباراتين ومكانا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال لاعب الوسط البرتغالي "إنها ليلة جميلة لنا. كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لكن الفوز على فريق مدريد برباعية نظيفة على أرضنا كان رائعا".

وأضاف سيلفا الذي خسر فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي قبل عامين "شعور رائع بأن تكون في النهائي مرة أخرى، ونأمل هذه المرة أن نحاول الفوز باللقب".

وتابع "أدائي في المباراة الأولى في مدريد لم يكن كما كنت أرغب، وأردت أن أحاول تعويض ذلك إذ لم أشعر بأنني بحالة جيدة على الإطلاق بعد المباراة الأولى، وهنا كان علي أن أفعل ما هو أفضل لزملائي وللمشجعين.. كنا مرنين ومتحمسين للغاية ومنظمين في الوقت ذاته. أنا سعيد للغاية بهذا الأداء".

وقاد سيلفا مانشستر سيتي إلى الفوز بالمباراة بعد تسجيله ثنائية بالشوط الأول، وكان هدفه الثاني من ضربة رأس ذكية.

وقال ضاحكا "أنا قصير، لكنني أجيد ضربات الرأس!".

وسيلتقي الفريق الإنجليزي مع إنتر ميلان في النهائي.

وقال سيلفا عن الفريق الإيطالي "يبدون أقوياء ومنظمين للغاية من الناحية الدفاعية، ويتسمون بالسرعة في الهجمات المرتدة. ستكون مباراة صعبة لكننا سنقاتل".