تشمل المدرب وأكثر من نصف اللاعبين.. هل يُقدِم بيريز على "ثورة" في ريال مدريد بعد الخروج الأوروبي؟

لن تمر الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ريال مدريد أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مرور الكرام على النادي "الملكي"، وفق تقرير إسباني.

وودع ريال مدريد المسابقة العريقة بعدما تعادل في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي على أرضه 1-1، قبل أن يخسر بنتيجة ثقيلة في مباراة الإياب بنتيجة 4-0، وهو ما تسبب بحالة من الغليان في أروقة النادي الملكي، وتحديدا الرئيس فلورنتينو بيريز، والإدارة الرياضية للنادي.

📰 .تم إقصاؤنا من دوري الأبطال#UCL — ريال مدريد (@realmadridarab) May 17, 2023

وعلى ما يبدو أن بيريز مقبل على ثورة تجديد في صفوف الفريق، حيث سلطت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية الضوء على مستقبل 15 عنصرا في ريال مدريد، بمن فيهم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، نستعرضها في السطور التالية.

كارلو أنشيلوتي

كثر الحديث عن مستقبل أنشيلوتي في الآونة الأخيرة، بعد ارتباط اسمه بتدريب منتخب البرازيل، إلى أن خرج رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وأكد استمرار الإيطالي في منصبه حتى نهاية عقده في 2024.

ورغم ذلك، قد تدفع الخسارة الثقيلة من مانشستر سيتي إدارة النادي الملكي في إعادة النظر في قضية المدرب والتوجه نحو خيار التعاقد مع مدرب جديد قبل بداية الموسم المقبل.

لوكاس فاسكيز

في الصيف المقبل سيكون فاسكيز قد بلغ الـ32 من عمره، علما أن عقده الحالي ينتهي في يونيو/حزيران 2024.

ولم يصل فاسكيز خلال الموسم الجاري إلى ألف دقيقة في جميع البطولات، ما يعني أنه فقد أهميته مع الفريق، وبات قريبا من الرحيل.

أندري لونين

لم يكن للحارس الأوكراني أي دور مع ريال مدريد طوال الموسم، وحتى في بعض المباريات التي شارك فيها حينما غاب الحارس الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا، لم يقدّم ما يشفع له بالبقاء.

ومن أجل ذلك لن يمانع ريال مدريد في خروجه، وسيبحث عن بديل أفضل لكورتوا.

خيسوس فاييخو

لم يعوّل أنشيلوتي على فاييخو إلا في 88 دقيقة في جميع البطولات هذا الموسم، ورغم ارتباطه بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2025، إلا أن مستقبله القريب سيكون خارج ملعب سانتياغو برنابيو.

ألفارو أودرويوزولا

لاعب آخر منسي في الموسم الحالي مع أنشيلوتي، فرغم أن النادي قطع إعارته من فيورنتينا، فإن المدرب الإيطالي دفع به في 92 دقيقة فقط في جميع المسابقات، وهو ما يشير بوضوح إلى عدم أهمية اللاعب في مشروع ريال مدريد، ويقربه من الرحيل.

ناتشو فيرنانديز

هو واحد من اللاعبين المحبوبين لدى جماهير ريال مدريد، لكن عقده ينتهي مع نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

ولم يتوصل النادي واللاعب بعد إلى صيغة لتوقيع عقد جديد، وهو ما يقرّب ناتشو من خوض تجربة جديدة، بعيدا عن ريال مدريد الذي نشأ وترعرع فيه.

فيرلان ميندي

فقد الظهير الفرنسي مكانه في التشكيل الأساسي لريال مدريد لصالح مواطنه إدوارد كامافينغا، وعليه فإن بإمكان النادي الملكي مدريد بيعه بأفضل سعر، خاصة أنه يبلغ من العمر 27 عاما، وقد ارتبط اسمه بنادي أرسنال الإنجليزي.

داني سيبايوس

لاعب جديد لا يضمن استمراريته مع ريال مدريد في الموسم المقبل، رغم أنه في كل مرة يشارك فيها يترك أثرا إيجابيا، لكنه لم ينجح في حجز مكان ثابت في التشكيل الأساسي.

إيدين هازارد

ترى صحيفة "سبورت" أن صفقة هازارد هي الأسوأ في تاريخ ريال مدريد، مقارنة بسعره وقيمته الفنية، وفي الواقع فإن "الميرنغي" يحلم بالتخلص منه، لكن اللاعب البلجيكي مُصرّ على البقاء حتى انتهاء عقده في صيف 2024.

ماريانو دياز

لم ينجح ماريانو أبدا في أن يكون البديل الأمثل لكريم بنزيمة، فهو لا يلعب ولا يشارك إلا لدقائق معدودة أيا كان ظرف ريال مدريد.

ومع اقتراب نهاية عقده في يونيو/حزيران 2023، فإن مستقبل دياز سيكون حتما بعيدا عن النادي "الملكي".

ماركو أسينسيو

عندما يأتي أسينسيو من مقاعد البدلاء، غالبا ما يضع بصمته ويهز شباك المنافسين، لكن ذلك لم يشفع له حتى الآن، للوصول إلى اتفاق بتمديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكل المؤشرات تؤكد أن مستقبل أسينسيو سيكون خارج ريال مدريد، والوجهة الأقرب هي الدوري الإنجليزي الممتاز.

لوكا مودريتش

على عكس جميع من سبق، ورغم وصوله إلى سن 38 عاما، فإن احتمالية بقاء مودريتش أقوى من رحيله.

ووفق تقارير إسبانية، فإن ريال مدريد اتفق مع مودريتش على كافة بنود العقد الجديد، وفي انتظار الإعلان الرسمي فقط، لكن الخروج من دوري الأبطال قد يعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

وحتى في حال تقرر الإبقاء على اللاعب المخضرم لموسم آخر، فإن دوره سيتقلص بشكل كبير لصالح لاعبين أصغر سنا منه.

توني كروس

ترى صحيفة "سبورت" أن وضعية كروس مشابهة كثيرا لحال مودريتش، حيث سيوقع مع النادي عقدا جديدا لمدة موسم واحد، على أن يرحل في الصيف التالي، لكن الواضح أنه لن يتمتع بدقائق كثيرة في الموسم الجديد 2023-2024.

داني كارفاخال

تراجع مستوى كارفاخال بشكل واضح خلال الموسم الحالي، وفقد الكثير من بريقه مع الفريق، ويتطلع ريال مدريد للتعاقد مع ظهير أيمن جديد، الأمر الذي قد يدفع بكارفاخال للرحيل، رغم أن عقده ينتهي في يونيو/حزيران 2025.

كريم بنزيمة

انخفض أداء المهاجم الفرنسي في الموسم الحالي مقارنة بما قدمه في الموسم السابق، لكن ما يشفع لبنزيمة فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لعام 2022.

وبسبب ذلك، فإن ريال مدريد في طريقه لتمديد عقد "الحكومة" لموسم آخر، لكن خطة فلورنتينو تتضمن التعاقد مع مهاجم جديد ليحل مكان بنزيمة في المستقبل القريب، وبالتحديد بعد صيف 2024.