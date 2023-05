بعد خسارة ريال مدريد القاسية أمام مانشستر سيتي.. هذا مصير أنشيلوتي في البرنابيو

لن يعزز الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيرته الذاتية الزاخرة -على الأقل هذا الموسم- إذ أُقصي المدرب الأكثر تتويجا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (4 مرات) مع فريقه ريال مدريد -أمس الأربعاء- من نصف النهائي، لكن مستقبله القريب يبدو داخل أسوار النادي الملكي.

"لا أريد الاستماع إلى هذه المسألة بعد الآن"، هكذا علق رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريس، في السادس من أبريل/نيسان الماضي بعد تتويج فريقه بلقب كأس الملك بالفوز على أوساسونا 2-1، واضعا حدا للتكهنات حول مستقبل المدرب الفذ المطارد بقوة من منتخب البرازيل.

ولم يتغير شيء بعدها، لكن ريال مدريد أنهى موسما عاديا، بعد فقدان لقبيه في دوري الأبطال بخسارة قاسية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1-5 في مجموع المباراتين، والدوري المحلي لمصلحة غريمه برشلونة.

وبعد التتويج بلقب الكأس المحلية الوحيدة التي تنقص خزائنه، يكون الـ"ميستر" الإيطالي قد أحرز 6 ألقاب مع ريال في 475 يوما، الدوري والكأس ودوري الأبطال والسوبر الإسبانية والسوبر الأوروبية ومونديال الأندية. كل هذا في أقل من موسمين، وهي سابقة لمدرب لريال.

وبشخصيته اللطيفة الهادئة وحاجبيه المتراقصين وموهبته في التحدث، احتوى الجماهير والصحفيين والمسؤولين، والأهم: اللاعبين.

وقبل سنة، قال "كارليتو" خلال الاحتفال بلقب الليغا في مايو/أيار 2022 "اللاعبون أصدقائي".

Carlo Ancelotti gonna raise his eyebrow to yet another Champions League Trophy 🏆 pic.twitter.com/4MZQH4xyto

وإن كان في وقت مضى أعلن أنه سينهي مسيرته في ريال مدريد، أقر المدرب الإيطالي بأنه قد يكون تسرع.

وتطارده البرازيل بشراسة، بعد رحيل مدربها تيتي إثر مونديال مخيب للآمال شهد تأهلها إلى ربع النهائي قبل الخروج أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

وأمام إلحاح الصحفيين، فإن أنشيلوتي -الذي سيبلغ الـ64 من عمره في العاشر من يونيو/حزيران المقبل يوم نهائي دوري الأبطال- قطع الطريق عليهم الربيع الماضي بقوله "فلتكن الأمور واضحة: لن أتحدث عن مستقبلي الاحترافي قبل نهاية الموسم. أنا هادئ وأركز على موسمنا. أريد الوصول إلى نهاية عقدي حتى 2024".

وختم ممازحا -على غرار نهاية مؤتمراته الصحفية- "وإذا كان ريال سعيدا مني، إذا أراد الاحتفاظ بي، سأبقى حتى 2034".

وأضاف -مطلع الشهر الماضي- "لا أعرف رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. أما إذا أراد القدوم إلى مدريد لمفاوضتي، أحب أن التقيه وأرحب به. أنا أحب البقاء في ريال مدريد، أحب هذا النادي".

Luka Modrić: “Carlo Ancelotti deserves to stay as Real Madrid coach also next season”, told @elchiringuitotv . 🚨⚪️ #RealMadrid pic.twitter.com/gXE84dEOxD

ويمكن تفهم قرار أنشيلوتي خصوصا قبل موسم 2024 الذي يبدو واعدا.

ويلعب أخيرا في ملعبه المُتجدد سانتياغو برنابيو الذي يتوقع أن تنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2023 أعمال انطلقت فيه مطلع جائحة كوفيد-19، فنهاية هذا العام الجاري موعد التدشين المنتظر.

Carlo Ancelotti: “Will Real Madrid be my last club? I don’t know. I said that one time yes, but… I don’t know”, he told @PrimeVideoIT. 🚨⚪️ #RealMadrid

“Real is the best club in the world, a big family. I will stay here until they want to keep me. I will always be Madrid fan”. pic.twitter.com/xscLof3wpz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2023