بسبب التشكيك في نزاهة حكم.. الاتحاد الإنجليزي يعاقب كلوب مدرب ليفربول

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، خامس الدوري الممتاز، مباراتين بعد التشكيك في نزاهة الحكم بول تيرني عقب فوز "الريدز" على توتنهام في أبريل/نيسان الماضي ضمن منافسات المرحلة الـ34 من البريميرليغ.

وأوقع كلوب نفسه في مشكلة مع السلطات الكروية بعد أن هاجم تيرني عقب النهاية النارية بفوز ليفربول على ضيفه توتنهام 4-3.

واحتفل مدرب بوروسيا دورتموند السابق بهدف الفوز للبديل البرتغالي ديوغو جوتا في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما أهدر ليفربول تقدمه بثلاثة أهداف، من خلال الجري على خط التماس للاحتفال بقوة أمام الحكم الرابع جون بروكس.

🔴 Jurgen Klopp has been handed a two-game touchline ban (one suspended) and a £75,000 fine after his comments made about referee Paul Tierney.

