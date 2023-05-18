بسبب التشكيك في نزاهة حكم.. الاتحاد الإنجليزي يعاقب كلوب مدرب ليفربول

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، خامس الدوري الممتاز، مباراتين بعد التشكيك في نزاهة الحكم بول تيرني عقب فوز "الريدز" على توتنهام في أبريل/نيسان الماضي ضمن منافسات المرحلة الـ34 من البريميرليغ.

وأوقع كلوب نفسه في مشكلة مع السلطات الكروية بعد أن هاجم تيرني عقب النهاية النارية بفوز ليفربول على ضيفه توتنهام 4-3.

واحتفل مدرب بوروسيا دورتموند السابق بهدف الفوز للبديل البرتغالي ديوغو جوتا في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما أهدر ليفربول تقدمه بثلاثة أهداف، من خلال الجري على خط التماس للاحتفال بقوة أمام الحكم الرابع جون بروكس.

🔴 Jurgen Klopp has been handed a two-game touchline ban (one suspended) and a £75,000 fine after his comments made about referee Paul Tierney. 🧵 THREAD pic.twitter.com/nyibFovuBL — This Is Anfield (@thisisanfield) May 18, 2023

ونال كلوب بطاقة صفراء بسبب تصرفاته، إلا أنه ادعى لاحقا أن ما قاله تيرني له "ليس مقبولا"، زاعما أنه لم يكن يدرك ماذا لدى الحكم "ضد" فريقه.

وأفاد الاتحاد المحلي للعبة -الذي غرّم كلوب أيضا 93 ألف دولار- في بيان اليوم الخميس بأن قرار الإيقاف سيُطبق فورا في مباراة ليفربول، الذي يستقبل ضيفه أستون فيلا بعد غد السبت ضمن منافسات المرحلة الـ37، في حين سيتم إرجاء تنفيذ العقوبة الثانية في انتظار السلوك المستقبلي للمدرب.

وأضاف أن كلوب أقرّ في المقابلات الإعلامية التي أجريت بعد المباراة بأن تصريحاته بشأن تيرني "تشكل سلوكا غير لائق لأنها تنطوي على تحيّز وتُشكك في نزاهة الحكم، وهي شخصية وهجومية وتؤدي إلى تشويه سمعة اللعبة".

وكان كلوب صرّح أمام الصحافيين بعد المباراة "كيف يمكن أن يمنح خطأ على محمد صلاح (قبل الهدف الثالث لتوتنهام)؟ لدينا تاريخنا مع تيرني. أنا حقا لا أعرف ما الذي لديه ضدنا".

وأضاف "لقد قال إنه لا توجد مشكلات ولكن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا، الطريقة التي ينظر بها إليّ، لا أفهم ذلك. احتفالي كان غير ضروري، وهذا أمر عادل، لكن ما قاله لي عندما رفع بوجهي البطاقة الصفراء ليس مقبولا".