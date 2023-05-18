المرشحون لجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ هذا الموسم

سيطر لاعبو مانشستر سيتي وأرسنال، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وصاحب المركز الثاني، على قائمة اللاعبين المرشحين للظفر بجائزة أفضل لاعب في البطولة الإنجليزية هذا الموسم.

ويتصدر القائمة النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف السيتي والمرشح الأول لحصد الجائزة، وذلك بعد فوزه -يوم الجمعة الماضي- بجائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري المقدمة من رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا.

أما باقي المرشحين فهم:

البلجيكي كيفن دي بروين: مانشستر سيتي

الإنجليزي هاري كين: توتنهام

الإنجليزي باكايو ساكا: أرسنال

النرويجي مارتن أوديغارد: أرسنال

الإنجليزي ماركوس راشفورد: مانشستر يونايتد

الإنجليزي كيران تريبير: نيوكاسل يونايتد

وتكرر عدد من هؤلاء النجوم في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة:

هالاند (22 عاما): مانشستر سيتي

ساكا (21 عاما): أرسنال

أوديغارد (24 عاما): أرسنال

البرازيلي غابرييل مارتينلي (21 عاما): أرسنال

السويدي ألكسندر إيساك (23 عاما): نيوكاسل يونايتد

الأرجنتيني ألكيس ماكليستر (24 عاما): برايتون

الإكوادوري مويسيس كايسيدو (21 عاما): برايتون

الهولندي سيفن بوتمان (23 عاما): نيوكاسل يونايتد

كما أعلن الدوري الممتاز عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل هذا الموسم، علما أن مدربي الفريق الذين يظفرون بلقب البريميرليغ فازوا 24 مرة بالجائزة من أصل 29.

وسيطر المدربون الإسبان على القائمة الذين من المرجح أن يكون أحدهم الفائز بالجائزة