شاهد- اكتسح ريال مدريد أداء ونتيجة… مانشستر سيتي يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

واصل مانشستر سيتي الإنجليزي حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عقب اكتساحه برباعية نظيفة ضيفه ريال مدريد في إياب نصف نهائي المسابقة القارية الأم.

واستفاد مانشستر سيتي من تعادله 1-1 مع الريال في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد الأسبوع الماضي، ليظفر بورقة الترشح للنهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 2021، عقب فوزه 5 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وفرض مانشستر سيتي سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الأول، الذي جاء من طرف واحد، وتسيده الفريق الإنجليزي تماما، وأهدر نجومه العديد من الفرص السهلة، في ما بدا لاعبو الريال كالأشباح في الملعب وابتعدوا تماما عن مستواهم المعتاد.

وهدأ إيقاع مان سيتي نسبيا في الشوط الثاني، ليمنح الفرصة للاعبي الريال للاستحواذ على الكرة، ولكن بلا فاعلية على المرمى.

وعلى ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر الإنجليزية، تقمص النجم البرتغالي المخضرم بيرناردو سيلفا دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز الهدفين الأول والثاني لمانشستر سيتي في الدقيقتين 23 و37.

وجاء الهدف الثالث لسيتي عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز البرازيلي إيدير ميليتاو لاعب الريال هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76، قبل أن يختتم البديل الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهرجان أهداف أصحاب الأرض، بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وضرب مانشستر سيتي موعدا في المباراة النهائية، التي تقام على ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول في العاشر من يونيو/حزيران القادم مع إنتر ميلان الإيطالي الذي تغلب على مواطنه وجاره اللدود ميلان، بعدما فاز عليه بثلاثية نظيفة في مجموع المباراتين في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

والهدف يأتي أخيراً للسيتي! البرتغالي بيرناردو سيلفا يهز شباك ريال مدريد بعد تلقيه تمريرة رائعة من دو بروين إلى داخل منطقة الجزاء!!!#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/uSc3JSCsf9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 17, 2023