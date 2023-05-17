هل يصبح الأرجنتيني مارتينيز مهاجم إنتر عاشر لاعب يتوج بدوري الأبطال وكأس العالم الموسم نفسه؟

أبدى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي سعادة بالغة بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ميلان، مؤكدا أن الوحدة وروح الفريق لعبتا دورا بارزا في الفوز.

وتغلب إنتر ميلان على ميلان بهدف نظيف -أمس الثلاثاء- في إياب نصف النهائي بعد أن انتهت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بفوز إنتر ميلان، ليفوز بنتيجة إجمالية بثلاثية نظيفة.

وكان إنتر ميلان -المتوج باللقب 3 مرات وهو آخر لقب لفريق إيطالي- تأهل إلى نهائي دوري الأبطال آخر مرة عام 2010، وللمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 13 عاما.

وقال لاوتارو مارتينيز المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 في قطر والذي سجل هدف الفوز لإنتر ميلان في شباك ميلان بالدقيقة الـ 74 من مباراة أمس "قدمنا عملا هائلا في كلتا المباراتين".

وأضاف "السر كان في المجموعة وروح الفريق. مررت بتجربة مشابهة في كأس العالم: عندما تكون متحدا كفريق، فإنك تؤدي بأفضل شكل ممكن في مثل هذه المباريات المهمة للغاية".

وأضاف "كنا نعرف أننا لدينا فرصة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، والليلة (أمس) أنجزنا مهمتنا".

ويلتقي إنتر ميلان بالنهائي -المقرر في إسطنبول يوم 10 يونيو/حزيران- الفائز بالمواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي (حامل اللقب ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 14 لقبا، ومانشستر سيتي الإنجليزي).

وفي حال توج ميلان باللقب فسيكون الأرجنتيني مارتينيز عاشر لاعب يفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم.

واللافت أنه من بين اللاعبين التسعة هناك 6 لاعبين من فريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا الغربية الذين توجوا باللقبين عام 1974:

1974: سيب ماير وبول برايتنر وفرانتز باكنباور وغيرد مولر وأولي هونيس وغيرد مولر وهانز جورج شوارزينبيك (بايرن ميونخ وألمانيا الغربية)

1998: كريستيان كاريمبو (ريال مدريد وفرنسا)

2002: روبرتو كارلوس (ريال مدريد والبرازيل)

2018: رافاييل فاران (ريال مدريد وفرنسا)