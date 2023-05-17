ماذا يقول أنشيلوتي وغوارديولا عن مواجهة سيتي وريال مدريد الحاسمة في أبطال أوروبا؟

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل متباين عن المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي إن ريال مدريد يحتاج إلى أكثر من الموهبة الفردية للتغلب على مانشستر سيتي في المواجهة، حيث يسعى للفوز بلقبه 15 في كأس أوروبا.

وفاز ريال بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا في العقد الأخير، منها 3 مع زين الدين زيدان واثنان مع أنشيلوتي، بما في ذلك الموسم الماضي عندما تغلب على سيتي في الدور قبل النهائي 6-5 في مجموع المباراتين.

وتعادل الفريقان 1-1 ذهابا في إسبانيا، حيث تقدم ريال مدريد بهدف مذهل لفينيسيوس جونيور، لكن كيفن دي بروين لاعب سيتي أدرك التعادل في الشوط الثاني.

وحذر أنشيلوتي -الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مدربا، وهو رقم قياسي، مع ميلان وريال مدريد- لاعبيه من التراخي أمام المنافس على ملعب الاتحاد.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي الثلاثاء "الجودة وحدها لا تكفي لمواجهة مثل هذه المباريات؛ يجب أن تكون لديك أشياء أخرى. ليس من السهل شرح (وصفة ريال مدريد للنجاح)، لكنني أعتقد أن دوري أبطال أوروبا مميز لريال مدريد بسبب التاريخ‭"‬.

وتوقع المدرب الإيطالي مباراة متكافئة مثلما حدث في التعادل في برنابيو الأسبوع الماضي.

وأضاف أنشيلوتي "الغد لن يكون مختلفا عن مباراة الذهاب. نريد تحسين بعض الأشياء من الأسبوع الماضي. سيتي لديه أفضل فريق في أوروبا في الوقت الحالي وسيكون الأمر مثيرا".

وتابع "لكن عندما نتعامل مع منافس بهذا الحجم لا ننظر إلى لاعب أو لاعبين بعينهم. نحن لا نفكر فقط في إرلينغ هالاند، وماذا عن كيفن دي بروين؟ وماذا عن إيلكاي غندوغان؟ وماذا عن رياض محرز؟ ستكون مباراة صعبة".

غوارديولا ينصح لاعبيه بالاستمتاع باللحظة

وفي المقابل، يسعى مانشستر سيتي -الذي يطارد ثلاثية من الألقاب هذا الموسم- للفوز بلقبه الأول في دوري الأبطال، لكن مدربه غوارديولا قال إن الفوز بالبطولة لن يحدد إرث النادي أو مسيرته مع الفريق.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي مبتسما "إرثي وإرثنا استثنائي بالفعل".

وقاد غوارديولا برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا عامي 2009 و2011، ورغم فوز سيتي بلقب الدوري الممتاز 4 مرات في آخر 5 أعوام، وقد يحقق اللقب الخامس الأحد القادم؛ فإن الفريق لم يفز بأكبر مسابقة لكرة القدم للأندية في أوروبا.

ويبتعد سيتي بـ4 انتصارات عن فوز محتمل بالثلاثية، حيث يواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الثالث من يونيو/حزيران القادم.

وقال المدرب الإسباني "ربما يحمل إرثي كتابا حول ذلك يوما ما. الإرث هو أننا حظينا بأوقات رائعة ولعبنا كرة قدم رائعة. أفضل إرث تستطيع تحقيقه هو أنك لعبت جيدا وقدمت أداء رائعا".

ولهذا طلب غوارديولا (52 عاما) من لاعبيه الاستمتاع الأربعاء بدل التركيز على قوة اللقاء، وقال "نعلم مدى أهمية مباراة الغد، ربما هي واحدة من أهم المباريات ولا يمكننا إنكار ذلك، لكني طلبت من اللاعبين أن يستمتعوا باللحظة. نحن محظوظون بشكل لا يصدق لوجودنا هنا، وسنفعل كل شيء ونقدم كل شيء".

وقال غوارديولا إن فريقه يجب أن يلعب بشكل "أفضل بكثير" من مباراة مدريد، وعبر عن أمله أن يكون فريقه أكثر مرونة في الهجوم.

وخسر سيتي أمام تشلسي في ظهوره الوحيد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021.

ويقام نهائي النسخة الحالية لدوري الأبطال في العاشر من يونيو/حزيران القادم على ملعب أتاتورك الأولمبي في العاصمة التركية إسطنبول.