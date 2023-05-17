عشرات آلاف اليوروهات.. بوغبا كلف يوفنتوس مبلغا خرافيا لكل دقيقة لعبها هذا الموسم

كلف النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب يوفنتوس الأخير مبلغا هائلا مقابل كل دقيقة لعبها على أرض الملعب خلال هذا الموسم.

وذكر موقع "غيف مي سبورت" الأميركي (Give Me Sport) أن اللاعب الفرنسي بول بوغبا عاد إلى الدوري الإيطالي الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

وفي فترته الأولى مع "البيانكونيري" سجل الدولي الفرنسي 34 هدفا وقدم 40 تمريرة حاسمة في 178 مباراة.

وعند إعادة التوقيع مع النادي بعقد مدته 4 سنوات، صرّح بوغبا بأنه ينتظر بفارغ الصبر العودة للعب في صفوف فريقه المفضل وارتداء قميص يوفنتوس مرة أخرى.

وذكر الموقع أن بوغبا عانى من إصابة في الركبة خلال جولة يوفنتوس التمهيدية للموسم الجديد، مما تطلب في وقت لاحق خضوعه لجراحة بسبب تمزق الغضروف المفصلي.

وتبع ذلك انتكاسة أخرى أدت لغيابه عن نهائيات كأس العالم قطر 2022 بسبب تعرّضه لمشاكل عضلية. لكن بدا أن الأمور بدأت تتحسن، حيث قدّم لاعب اليونايتد السابق أداءً رائعًا وممتازا في الأسابيع الأخيرة ضد إشبيلية ولعب دورًا مهمًا في مساعدة فريقه على كسر التعادل المتأخر.

وبدا بوغبا جاهزًا لمزيد من الإثارة وحقق بداية رائعة ضد كريمونيزي يوم الأحد، ولكن بعد 21 دقيقة فقط من المباراة، سقط لاعب خط الوسط على أرض الملعب إثر تعرّضه لإصابة في الفخذ من شأنها أن تتسبب في غيابه بقية الموسم.

وكشفت الفحوصات التي أجريت لبوغبا -أول أمس الاثنين- في المركز الطبي للنادي عن إصابة على مستوى "العضلة اليمنى من الفخذ الأيسر".

ويؤدي هذا النوع من الإصابات إلى غياب يمتد بين 15 و20 يوما، حسب ما أوضح مصدر في النادي.

ونظرا لانتهاء موسم الدوري الإيطالي في الرابع من الشهر المقبل، لن يكون بمقدور بطل العالم 2018 المشاركة مجددا مع فريق السيدة العجوز.

ثروة عن كل دقيقة لعبها هذا الموسم

وأشار الموقع إلى أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما لم يتمكن من الحصول على فترة نقاهة، ويصاب يوفنتوس بخيبة أمل مريرة لأن بوغبا بالكاد ظهر على أرض الملعب، لا سيما بالنظر إلى المبلغ الذي يتقاضاه.

وبحسب تقديرات صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، تمكّن بوغبا فقط من لعب 161 دقيقة في جميع المباريات. واستنادا للراتب الباهظ الذي يتقاضاه، يقال إنه يكلف يوفنتوس 65 ألف يورو في الدقيقة، ونظرا لأن عقد بوغبا لا يزال ساريا 3 سنوات أخرى، فيمكنه تدارك الوضع.

في هذا السياق، أشار أليغري بعد مباراة كريمونيزي، إلى أن بوغبا لا يزال لديه مستقبل في النادي.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، أوضح المدرب "نشعر جميعا بخيبة أمل، خاصة أنه قدم أداء رائعا للغاية، إنه لأمر محزن لأنه قدم الكثير من التضحيات للتعافي، والآن يجب أن يتوقف مرة أخرى بعد تعرّضه لهذا الألم في عضلة الفخذ".

وختم أن "بوغبا لاعب قوي ويمكنه تجاوز هذا. من الطبيعي أن تكون هناك مخاطر خاصة أنه بالكاد لعب لمدة عام تقريبا".