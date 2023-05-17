شاهد- موهبة خارقة فريدة و"كائن فضائي".. العملاق الفرنسي الشاب ويمبانياما نجم كرة السلة الصاعد كالصاروخ

فاز سان أنتونيو سبيرز -أمس الثلاثاء- بأحقية القيام بالخيار الأول في اختيار "درافت" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين المقرر الشهر المقبل، مما يمنحه أفضلية ضمّ الشاب الفرنسي الواعد والخارق فيكتور ويمبانياما.

واختير سبيرز الذي أنهى الموسم المنتظم في ذيل المنطقة الغربية بسِجِل 22-60، في المركز الأول في سحب الـ"درافت" الذي يقرر من سيحظى بالخيار الأول بنيويورك في 22 يونيو/حزيران المقبل.

وباستثناء حصول مفاجأة كبيرة وغير متوقعة، سيكون ابن الـ19 عاما الخيار الأول.

وينظر كثيرون إلى الشاب البالغ طوله 2.21 مترا والمحترف في فريق "ميتروبوليتانز 92" في فرنسا، على أنه موهبة خارقة وفريدة لا تتكرر في الجيل إلا مرة واحدة، لذلك فإنه أكثر المطلوبين كخيار أول في الدرافت منذ ليبرون جيمس عام 2003.

ومن المتوقع أن يسير ويمبانياما على خطى مواطنه توني باركر الذي حقق مع سبيرز لقب الدوري الأميركي 4 مرات بين 2003 و2014.

وقال ويمبانياما لشبكة "إي إس بي إن" في مقابلة من باريس بعد أن عرف هوية الفريق الذي من المرجح أن ينضم إليه "لا يمكنني أن أصف ذلك، قلبي ينبض (بسرعة). أحطتُ نفسي بالأشخاص الذين أحب، إنها حقًا لحظة مميزة بالنسبة لي سأتذكرها كل حياتي".

وأضاف أنه ينوي أن يحقق انطلاقة سريعة في "إن بي ايه"، وتابع "أنا لاعب جماعي، سأبذل قصارى جهدي للفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. سأحاول الفوز بخاتم (البطولة) في أسرع وقت ممكن، لذا كونوا مستعدين".

بدوره، قال بيتر غاي هولت مدير الرياضة والترفيه في النادي -بعد السحب- "قد أصاب بالإغماء. أنا متحمس جدًا لمدينة سان أنتونيو، للجماهير، لدينا الكثير من الذين يحبون سبيرز".

وكان ليبرون جيمس من بين مجموعة من المعجبين بويمبانياما، واصفًا إياه بأنه ليس "فريدًا من نوعه" بل "أشبه بكائن فضائي"، مضيفًا "لم يسبق لأحد أن رأى شخصًا طويل القامة مثله ومرنًا ورشيقًا مثله على الملعب. إنه بالتأكيد موهبة لا تمرّ سوى مرة واحدة في جيله".

وقال براين رايت المدير العام لسبيرز "يتحدث الناس عن موهبة الأجيال، ويفكرون فقط في المهارة في الملعب، لكنها أكبر من ذلك. قدرته على أن يكون زميلًا رائعًا في الفريق، وعلى التفكير في المباراة، والتحديات الفريدة، تراه يفعل أشياء لم تكن حتى لتفكر أن هناك شخصا يمكن أن يفعلها".

وبموجب القانون، فإن الفرق الـ14 التي أخفقت في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، دخلت السحب لفرصة الحصول على أفضل خيار.

وقبل 4 سنوات، كان لدى الفريق صاحب أسوأ سجل في الموسم العادي أقوى حظوظ للحصول على الخيار الأول.

لكن عدلت قواعد السحب في 2019 لموازنة الاحتمالات، في محاولة لردع الفرق عن الخسارة عمدا للحصول على هذا الامتياز.

ودخل سان أنتونيو وهيوستن روكتس وديترويت بيستونز السحب بنسبة مماثلة 14% للفوز.

لكن روكتس جاء في المركز الرابع وبيستونز خامسا، فيما سيحصل تشارلوت هورنتس على الخيار الثاني وبورتلاند ترايل بلايزر على الثالث.