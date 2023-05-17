شاهد.. الهلال يعرقل الاتحاد والنصر يفوز ليشتعل سباق القمة في الدوري السعودي

سجل ميشيل هدفا قرب النهاية ليتعادل الهلال 2-2 مع ضيفه الاتحاد الثلاثاء، ويشعل السباق على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ووصل الاتحاد المتصدر إلى 63 نقطة ليتقدم على النصر الذي تفوق على الطائي بـ3 نقاط قبل 3 جولات من النهاية.

ورفع الهلال -الذي خاض اللقاء بإدارة فنية لإميليانو دياز ابن المدرب رامون دياز، الذي غادر الفريق "لظروف عائلية"- رصيده إلى 50 نقطة من 26 مباراة في المركز الرابع.

ومنح إيجور كورونادو لاعب الاتحاد التقدم لفريقه بعد 8 دقائق، بعدما تبادل الكرة مع عبد الرزاق حمد الله وسدد في الزاوية الضيقة لحارس الهلال عبد الله المعيوف.

وبعدها بـ10 دقائق كاد حمد الله أن يجعل النتيجة 2-صفر بتسديدة قريبة من خط المرمى، لكن المعيوف أبعدها ببراعة.

وأضاف أحمد بامسعود الهدف الثاني بعد تمريرة من حمد الله ليسدد من مدى قريب بعد نصف ساعة من اللعب.

وقلص مصعب الجوير الفارق للهلال من تمريرة عرضية خدعت حارس الاتحاد مارسيلو جروهي في الدقيقة 41، وتأكدت صحة الهدف وعبور الكرة خط المرمى بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد.

كلاسيكو مثير.. و4 أهداف 🔥 ⚽️الاتحاد يتقدم والهلال يعود.. شاهد أهداف المباراة ⤵️#الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/uXX5zC2WiV — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 16, 2023

وسدد لوسيانو فييتو ركلة حرة مباشرة كادت أن تكتب هدف التعادل للهلال لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وجاءت أخطر فرص الهلال في الشوط الثاني بعدما سدد البديل ميشيل من مدى قريب لينقذ جروهي الكرة قبل أن يبعدها مدافع الاتحاد أحمد شراحيلي، وقبل أن تصل لرأس المهاجم أوديون إيجالو في الدقيقة 72.

وسدد رومارينيو لاعب الاتحاد من مدى قريب لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن قبل 10 دقائق من النهاية.

وقبل لحظات من النهاية سدد ميشيل كرة من مدى قريب تصدى لها جروهي لتعود لمهاجم الهلال الذي سدد بقوة لتعبر الكرة خط المرمى ويؤكد حكم الفيديو المساعد صحة الهدف.

هدددددف!⚽

د52' الهدف الأول لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدو

الطائي 0 × 1 النصر#الطائي_النصر | #SSC pic.twitter.com/6y8PQzZ7Ud — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 16, 2023

النصر يفوز بفضل رونالدو وتاليسكا

وفي مباراة في التوقيت نفسه، سجل كريستيانو رونالدو هدفا من ركلة جزاء ليقود النصر للفوز 2-صفر على مستضيفه الطائي.

وواصل النصر -الذي تعادل مع ضيفه الخليج في المباراة الماضية- مطاردته الاتحاد بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة.

وكاد رونالدو أن يضع النصر في المقدمة برأسية لكنها وصلت سهلة لحارس الطائي فيكتور براجا بعد 23 دقيقة من اللعب.

وبعدها بـ6 دقائق أطلق رونالدو تسديدة صاروخية من عند حدود منطقة الجزاء، لكن الحارس براجا حولها لركنية.

وحصل عبد المجيد الصليهم لاعب وسط النصر على ركلة جزاء بعد قرار من حكم الفيديو المساعد حولها رونالدو بنجاح على يمين براجا في الدقيقة 52.

هدددددف!⚽

د80' الهدف الثاني لـ النصر عن طريق تاليسكا

الطائي 0 × 2 النصر#الطائي_النصر | #SSC pic.twitter.com/hRSWOVGyw6 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 16, 2023

وضمن البرازيلي تاليسكا نقاط المباراة للنصر بعدما استغل خطأ حسين قاسم مدافع الطائي ليسدد من وضع انفراد ويضيف الهدف الثاني قبل 10 دقائق من النهاية.

وتوقف رصيد الطائي عند 34 نقطة من 27 مباراة.