بعد الإعلان عن رحيله نهاية الموسم.. أليماني مدير الكرة في برشلونة باق بمنصبه

أعطى رئيس برشلونة خوان لابورتا الضوء الأخضر لمدير الكرة في النادي ماتيو أليماني للبقاء في النادي رغم أن البرسا أصدر بيانا قبل أسابيع يعلن فيه رحيل أليماني نهاية الموسم الجاري.

ورحب لابورتا بقرار أليماني، على أن يصدر بيان عن الأخير لاحقا يعلن فيه بقاءه والاستمرار في "الكامب نو".

وأوضحت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن أليماني التقى لابورتا وأخبره أنه يشعر بأنه مرتبط بالمشروع ويريد إكماله.

وكشفت "ماركا" أن أليماني لم يطلب أموالا أكثر وسيستمر بنفس الراتب، وهذا ما قبله لابورتا.

وكان هناك العديد من التقارير التي تشير لرحيل أليماني في نهاية الموسم الحالي، وتعاقده مع أستون فيلا الإنجليزي الذي يدربه الإسباني أوناي إيميري والذي يحقق نتائج مميزة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليغ.

وكان البرسا أكد رحيل أليماني نهاية الموسم قبل عام من نهاية عقده.

وأضاف البرسا أن أليماني اتفق على إكمال خطط النادي في التعاقد مع لاعبين جدد رغم رحيله رسميا في أول يوليو/تموز المقبل.

ويرحل أليماني (60 عاما) بعد عامين مع برشلونة لبداية مشروع جديد لم يتحدد بعد.

وتابع برشلونة في بيان "رئيس (برشلونة خوان) لابورتا سمح برحيل أليماني بعد التزامه بإكمال خطط التعاقد مع لاعبين جدد حتى يومه الأخير، وليتمكن النادي من استشارته كلما لزم الأمر".

وظفر برشلونة بلقب الليغا للمرة الأولى منذ 2019 والـ 72 في تاريخه.