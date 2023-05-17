آلاف الدولارات مقابل كل مباراة.. أعلى 10 حكام أجرا في العالم

قضاة الملاعب لا غنى عنهم في عالم كرة القدم، وتسعى الدوريات أو البطولات العالمية للحصول على أفضل الحكام لضمان أفضل إدارة للمنافسة.

وفي تقرير نشره موقع "سبورتينغ فري" التركي، استعرض فيه حكام كرة القدم الأعلى أجورا في العالم لعام 2022-2023.

وقال الموقع إن بعض الهيئات الإدارية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) قامت بتشكيل لجنة حكام رفيعة، حيث يقومون بالاختيار من بين أفضل الحكام من جميع أنحاء العالم وتعيينهم في أكبر دوريات العالم، مثل دوري أبطال أوروبا.

وأفاد بأن قرارات الحكام تحسم البطولات وتغير المسارات المهنية، وتؤثر بشكل كبير في ما تقوم به مواقع الرهانات الرياضية.

ولكن من هم الحكام الذين يتلقون أعلى راتب لإدارة 90 دقيقة؟

ذكر "سبورتينغ فري" أن "يويفا" قام بتصنيف أجور المسؤولين عن المباراة، والحكام المساعدين وحتى الحكم الرابع، كما صنفوا نظام الأجور الخاص بهم من خلال تقسيم الحكام إلى 5 أقسام:

حكام النخبة: حكم المباراة (10 آلاف دولار) والحكم المساعد (3 آلاف)

حكم المباراة (10 آلاف دولار) والحكم المساعد (3 آلاف) تطوير النخبة: حكم المباراة (6.500 آلاف دولار) والحكم المساعد (ألفان)

حكم المباراة (6.500 آلاف دولار) والحكم المساعد (ألفان) القسم الأول: حكم المباراة (3 آلاف دولار) والحكم المساعد (750 دولارا)

حكم المباراة (3 آلاف دولار) والحكم المساعد (750 دولارا) القسم الثاني: حكم المباراة (ألفا دولار) والحكم المساعد (550 دولارا)

حكم المباراة (ألفا دولار) والحكم المساعد (550 دولارا) القسم الثالث: حكم المباراة (ألف دولار) والحكم المساعد (350 دولارا).

وأفاد الموقع بأن الحكام الذين يندرجون ضمن فئة "النخبة" هم الأكثر خبرة، ويحتاجون إلى خبرة تحكيم من 5 إلى 6 سنوات على الأقل بالدوريات المحلية.

وأشار إلى أنه ليس كل الحكام الذين ينتمون إلى فئة "الحكام النخبة" يحصلون على 10 آلاف دولار، فيحصل الذين يديرون مراحل خروج المغلوب على 10 آلاف دولار، لكن أولئك الذين يديرون مباريات في مراحل المجموعات يحصلون فقط على 8 آلاف دولار مقابل كل مباراة.

حكام كرة القدم الأعلى أجرًا بالعالم (فئة النخبة)

السلوفيني دامير سكومينا: 10 آلاف دولار عن كل مباراة

10 آلاف دولار عن كل مباراة التركي جُنيد تشاكر: 10 آلاف دولار

10 آلاف دولار الهولندي بيورن كويبرس: 10 آلاف دولار

10 آلاف دولار الألماني فيليكس بريش: 10 آلاف دولار

10 آلاف دولار الفرنسي كليمان توربان: 10 آلاف دولار

10 آلاف دولار الهولندي داني ماكيلي: 8 آلاف دولار

8 آلاف دولار الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز: 8 آلاف دولار

8 آلاف دولار الإيطالي دانييلي أورساتو: 8 آلاف دولار

8 آلاف دولار الإيطالي جيانلوكا روتشي: 8 آلاف دولار

8 آلاف دولار الإسكتلندي وليام كولوم: 8 آلاف دولار

وأوضح "سبورتينغ فري" أن سكومينا وتشاكر هما أعلى الحكام أجراً بدوري أبطال أوروبا، نظراً لعدد المباريات الكبيرة التي يديرانها. ولكن، يجب ألا يقع الناس في الخطأ بالقول إنهما الأعلى أجرًا في العالم.

وبيّن أنه -وبحسب ما ورد بالتقارير- وقَّع مارك كلاتنبورغ حكم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق عقدًا مع الاتحاد السعودي مقابل 650 ألف دولار في الموسم. وإذا صدقت التقارير، فإنه الحكم الأعلى أجرًا في العالم الوقت الحالي.

وأشار الموقع إلى أن الإسباني لاهوز ثاني أكثر الحكام أجرًا رغم أنه يحصل على 8 آلاف دولار فقط، ويعود ذلك إلى أن إسبانيا تقدم أعلى راتب أساسي لحكامها في العالم.

أما الراتب الأساسي لحكام كرة القدم في أفضل 5 بطولات بالعالم: