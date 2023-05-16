وفاة لاعب أرجنتيني تعرض لهجوم بساطور

لقي لاعب رغبي أرجنتيني حتفه، بعد ساعات من تعرضه لهجوم بالساطور، من قبل أحد الأشخاص، تسبب له في البداية بإصابات خطيرة.

وذكرت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية أن بنجامين جاموند، وهو لاعب نادي تالا الأرجنتيني، لفظ أنفاسه الأخيرة في أحد المستشفيات المكسيكية.

وأصيب جاموند بكسور في الجمجمة بعد تعرضه لضربة مفاجئة وقاتلة بالساطور، وذلك أثناء وجوده مع أصدقائه على شاطئ لاغونا دي تشاكاهوا في قرية توتوتبيك، الواقعة في مدينة أواكساكا.

Fallece argentino que fue macheteado en #LagunasdeChacahua el pasado viernes por un poblador mientras consumían bebidas alcohólicas. Tres jóvenes argentinos, entre ellos #BenjamínGamond, quien fue trasladado a la #CDMX donde perdió la vida por la gravedad las heridas#Argentina pic.twitter.com/ryLXUGo8zf — Centro Noticias Oaxaca (@CentroNoticiasO) May 15, 2023

ونُقل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، إلى المستشفى العام في العاصمة مكسيسكو سيتي بطائرة مروحية، لكنه توفي في وقت لاحق بسبب الإصابة القاتلة، بعدما فقد الكثير من الدماء.

وفي نفس الهجوم، أصيب صديقا اللاعب، أحدهما بكسر في ذراعه والآخر بجرح وكسر في عظم العضد، فيما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المهاجم.

وكشفت الشرطة المحلية عن اسم الجاني وهو كروز إيرفينغ مارتينيز فلوريس، دون التطرق إلى دوافع الجريمة.

#AzucenaALas10 | Murió Benjamín Gamond, el turista argentino que junto con otros dos jóvenes fueron atacados a machetazos el viernes cuando estaban en un restaurante en Laguna de Chacahua, Oaxaca pic.twitter.com/8mYjPuo3pR — Azucena Uresti (@azucenau) May 16, 2023

بدورها، أصدرت عائلة اللاعب بيانا قالت فيه: "نخبركم بألم شديد الأخبار المحزنة التي وصلت إلينا، بنجامين لن يعود لنا أبدا".

وأضاف: "لم تحدث المعجزة، كانت جهود الأطباء هائلة لكنها لم تكن كافية لإنقاذ حياته، نحن ممتنون للغاية لكل من ساعدنا ووقف إلى جانبنا ودعمنا بالحب الذي تلقيناه، نطلب من الجميع احترام خصوصية الموقف واحترام الألم الذي تعانيه الأسرة".

وبالتزامن مع ذلك، أصدر نادي تالا للرغبي بيانا آخر أكد فيه وفاة لاعبه.

Benjamín Gamond (QEPD) Te recordaremos siempre con esa sonrisa, Benja. pic.twitter.com/F86XvYqDGD — Tala Rugby Club (@TalaRugbyClub) May 15, 2023

وجاء في البيان: "ببالغ الأسى أُبلغنا قبل دقائق بوفاة لاعبنا بنجامين جاموند، نحن نقف وندعم والدته وإخوته وجميع أفراد أسرته وأصدقائه، وكل معارفه في هذه اللحظة الحزينة للغاية".