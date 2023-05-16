من 66 ألفا إلى 400 دولار.. انهيار أسعار تذاكر آخر مباراة لأرسنال في البريميرليغ

تركت هزيمة أرسنال أمام برايتون جماهير "المدفعجية" بقلوب مكسورة، وقد تصيب جيوب بعضهم بثقل أكبر.

في مرحلة ما، عندما تصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، أعيد بيع تذاكر المباراة الأخيرة لأرسنال في البريميرليغ ضد وولفرهامبتون مقابل 66 ألف دولار للتذكرة الواحدة.

لكن أرسنال فقد في المرحلة السابقة من البطولة آماله في المنافسة على اللقب، وبات مانشستر سيتي على بعد فوز واحد فقط للمحافظة رسميا على لقبه بطلا للبريميرليغ.

وخسر أبناء المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بثلاثية نظيفة على أرضه أمام برايتون الأحد الماضي، في حين فاز سيتي على إيفرتون بالنتيجة نفسها ليوسع فارق النقاط إلى 4 مع مباراة أقل.

ويتمسك جماهير أرسنال بالأمل ولكن تجار التذاكر الطموحين في السابق، ليسوا واثقين ويتعاملون بواقعية في موضوع بيع التذاكر.

والمقاعد نفسها التي بيعت بعشرات آلاف الدولارات على أمل مشاهدة أول فوز لأرسنال باللقب منذ عام 2004 أصبحت الآن أقل 150 مرة.

وبيعت تذاكر المستوى الأدنى -التي عادة ما تباع مقابل 91 دولارا- بنحو 432 دولارا لمباراة أرسنال الأخيرة هذا الموسم.

ويأتي هذا الانهيار بعد الخسارة المدمرة لأرسنال أمام برايتون.

وبعد تحقيق السيتي فوزه الـ11 على التوالي في الدوري، ليضع يدا على لقبه السابع في البريميرليغ.

وبعد خسارة مباراة برايتون، تحدث أرتيتا بواقعية عن حظوظ أرسنال، قائلا إنه "قبل أسبوع كنت أقف هنا أشعر بالفخر واليوم علينا أن نعتذر عن الأداء في الشوط الثاني؛ لم يكن مقبولا، حسابيا لا تزال المنافسة على اللقب ممكنة، لكن اليوم من المستحيل التفكير به (الفوز باللقب)".

وختم بقوله "نحن بحاجة إلى استيعاب النتيجة والأداء في الشوط الثاني، وفهم السبب والحصول على رد فعل مختلف".