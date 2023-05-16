ليفربول ينعش آماله في التأهل لدوري الأبطال وصلاح يصنع ثلاثية تاريخية ويتخطى كانتونا

أنعش فريق ليفربول آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه ليستر سيتي 3-صفر مساء الاثنين، ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة شهدت تألقا كبيرا لهداف الريدز محمد صلاح الذي واصل تسجيل أرقامه المميزة.

ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 65 نقطة من 36 مباراة متأخرا بنقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الرابع الذي لعب 35 مباراة.

تحية الكوب واللاعبين لبوبي فيرمينو 🎶🤩pic.twitter.com/6YLPbF6en6 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 15, 2023

ويحتل ليستر المركز 19 برصيد 30 نقطة من 36 مباراة بفارق نقطتين خلف إيفرتون صاحب المركز 17 قبل مباراتين متبقيتين.

وبعد بداية بطيئة، كسر جونز الجمود في الدقيقة 33 بإنهاء رائع لتمريرة من محمد صلاح.

ووضع لاعب الوسط (22 عاما) الكرة في الشباك مرة أخرى بعد 3 دقائق، وكان الهدف هذه المرة أيضا من صناعة صلاح.

وبذل جمهور الفريق صاحب الضيافة مجهودا كبيرا لمساعدة ليستر على العودة في المباراة، لكن ألكسندر-أرنولد سجل هدفا رائعا بعد أن هيأ له صلاح الكرة من ركلة حرة في الدقيقة 71.

وحقق ليفربول انتصاره السابع على التوالي في الدوري بينما حصل ليستر على نقطتين فقط من آخر 4 مباريات.

ومع تبقي رحلة إلى نيوكاسل يونايتد ومباراة على ملعبه أمام ويستهام يونايتد، بدأ الوقت ينفد بالنسبة لليستر بطل نسخة 2016 للاحتفاظ بمكانته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

🇪🇬 للمرة الاولى في مسيرته محمد صلاح يصنع 3 اهداف في مباراة واحدة في البريميرليغ بعد تألقه امام ليستر ليصل الى 57 اسيست@MoSalah pic.twitter.com/xnCM6cZ1S2 — EPL World (@EPLworld) May 15, 2023

وذكرت شبكة سكواكا لإحصاءات كرة القدم أن الثلاثية التي صنعها صلاح (لأول مرة في مسيرته بمباراة واحدة) جعلته ثاني لاعب بعد بوكايو ساكا نجم أرسنال الذي يسجل 10 أهداف ويصنع 10 أهداف على الأقل في الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري.

وذكر نادي ليفربول أن صلاح رفع رصيده مع الفريق إلى 71 تمريرة حاسمة في كل المباريات، منها 57 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي فقط؛ ليتخطى إريك كانتونا هداف مانشستر يونايتد بهدف واحد.