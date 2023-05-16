لأول مرة منذ نسخة 2009-2010.. نفاد تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء أن مواجهة برشلونة وفولفسبورغ أصبحت أول مباراة نهائية لدوري أبطال أوروبا للسيدات تباع تذاكرها بالكامل منذ موسم 2009-2010.

وقال اليويفا إنه عرض للبيع أكثر من 34 ألفا و100 تذكرة للمباراة المقررة على ملعب أيندهوفن في هولندا في الثالث من يونيو/حزيران المقبل.

وسيحطم هذا النهائي رقم الحضور القياسي لمباراة كرة قدم للسيدات في هولندا، والمسجل في 2019 عندما لعب المنتخب الهولندي أمام نظيره الأسترالي أمام 30 ألفا و640 متفرجا في الملعب ذاته.

وقالت مديرة كرة القدم للسيدات في اليويفا نادين كيسلر إن "هذه هي المرة الأولى التي تنفد فيها تذاكر نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات، وحدث ذلك قبل المباراة بأسابيع، وهي إشارة أخرى إلى وصولنا إلى مستوى جديد".

ويلعب برشلونة نهائي دوري الأبطال للسيدات للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة في 5 مواسم، وأحرز اللقب في موسم 2020-2021. وأحرز فولفسبورغ اللقب موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وشهدت كرة القدم النسائية زيادة كبيرة في اهتمام المشجعين وحضور الجماهير في الفترة الأخيرة، إذ حضر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات يوم الأحد الماضي 77 ألفا و390 مشجعا، وهو أعلى عدد للمشجعين في مباراة محلية للسيدات في إنجلترا.

والعام الماضي، حضر رقم قياسي في مباراة للسيدات وبلغ 91 ألفا و648 مشجعا، وهي المباراة التي فاز فيها برشلونة على فولفسبورغ بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب "الكامب نو".