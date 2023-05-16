فيفا يتغنى بإنجازات منتخبات المغرب لكرة القدم

نشر حساب "كأس العالم" باللغة العربية الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) تغريدة تغنى فيها بإنجازات منتخبات المغرب بكرة القدم، وحظيت التغريدة بتفاعل كبير.

وبعد المشاركة المظفرة لـ"أسود الأطلس" في مونديال قطر واحتلاله المركز الرابع كأول منتخب أفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز غرد "الفيفا" أنه "باتت مشاهدة منتخبات المغرب عادة في مسابقات (الفيفا) في الفترة الأخيرة".

باتت مُشاهدة منتخبات المغرب عادة في مسابقات FIFA في الفترة الأخيرة: 🇲🇦 كأس العالم للكبار

🇲🇦 كأس العالم للسيدات

🇲🇦 كأس العالم للصالات

🇲🇦 كأس العالم تحت 17 سنة للسيدات

🇲🇦 كأس العالم تحت 17 سنة للذكور @EnMaroc pic.twitter.com/02nLiCfCBu — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) May 14, 2023

وشاركت أو تشارك منتخبات المغرب في بطولات:

كأس العالم للكبار

كأس العالم للسيدات

كأس العالم للصالات

كأس العالم تحت 17 سنة للسيدات

كأس العالم تحت 17 سنة للذكور

التأهل إلى كأس العالم FIFA تحت 17 عامًا ✅🇲🇦 التأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا ✅👏 أسود الأطلس يصلون إلى النهائي القاري وعينُهم على الكأس! 🦁🏆 هل يعودون إلى المغرب بالبطولة؟ 👀🤔@EnMaroc pic.twitter.com/KpDS9FjFKr — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) May 14, 2023

وقبل أيام، تأهل المنتخب المغربي إلى نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما بفوزه على نظيره المالي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وضرب المنتخب المغربي موعدا مع نظيره منتخب السنغال في المشهد الختامي للبطولة يوم الجمعة المقبل.