رياضة

فيفا يتغنى بإنجازات منتخبات المغرب لكرة القدم

منتخب المغرب تحت 17 عاما (حساب المنتخب المغربي تويتر)
تأهل المنتخب المغربي إلى نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما بفوزه على نظيره المالي بركلات الترجيح (حساب المنتخب المغربي - تويتر)
16/5/2023-|آخر تحديث: 16/5/202305:45 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشر حساب "كأس العالم" باللغة العربية الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) تغريدة تغنى فيها بإنجازات منتخبات المغرب بكرة القدم، وحظيت التغريدة بتفاعل كبير.

وبعد المشاركة المظفرة لـ"أسود الأطلس" في مونديال قطر واحتلاله المركز الرابع كأول منتخب أفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز غرد "الفيفا" أنه "باتت مشاهدة منتخبات المغرب عادة في مسابقات (الفيفا) في الفترة الأخيرة".

وشاركت أو تشارك منتخبات المغرب في بطولات:

  • كأس العالم للكبار
  • كأس العالم للسيدات
  • كأس العالم للصالات
  • كأس العالم تحت 17 سنة للسيدات
  • كأس العالم تحت 17 سنة للذكور

وقبل أيام، تأهل المنتخب المغربي إلى نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما بفوزه على نظيره المالي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وضرب المنتخب المغربي موعدا مع نظيره منتخب السنغال في المشهد الختامي للبطولة يوم الجمعة المقبل.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي