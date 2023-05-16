جدول ترتيب البريميرليغ من دون أهداف هالاند هداف مانشستر سيتي

كشفت شركة إحصاءات عن التأثير المذهل لأهداف للنجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ولم يمر "الإعصار" النرويجي في فترة جس نبض بأقوى البطولات في العالم، لينفجر مباشرة مع هاتريك مبكر ضد كريستال بالاس ونوتنغهام فورست.

وحقق هالاند رقما قياسيا بتسجيله 36 هدفا في البريميرليغ ورقما مذهلا في جميع المسابقات بتحقيقه 52 هدفا

ولم ينته الأمر بعد بالنسبة لهالاند، إذ لا يزال أمام "السيتيزنز" 3 مباريات في الدوري الممتاز ويحتاج إلى الفوز في واحدة منها فقط للحصول على لقب ثالث على التوالي.

ولدى الإعصار النرويجي البالغ من العمر 22 عاما أيضا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد في يونيو/حزيران المقبل وإياب نصف نهائي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وجاء في جدول ترتيب نشرته شركة إحصاءات أنه من دون أهداف هالاند سيكون رجال بيب غوارديولا في الوقت الحالي في المركز الخامس، وأرسنال يحتفل بالفعل في شوارع شمال لندن بلقب البريميرليغ بفارق 13 نقطة في المركز الأول عن نيوكاسل يونايتد.

ويحتل نيوكاسل المركز الثاني برصيد 68 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد في المركز الثالث، وسيتراجع ليفربول بـ5 نقاط على 62، متقدما بفارق نقطة واحدة عن سيتي في المركز الخامس.

وسجل هالاند ضد 16 من أصل 19 فريقا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المحتمل أن يرتفع هذا الرقم إلى 18 رقما قياسيا قبل انتهاء الموسم، ولا يزال يتعين عليه هز شباكي برينتفورد وتشلسي، وهما فريقان لم ينضما بعد إلى قائمة ضحايا الدولي النرويجي.

ويحمل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الرقم القياسي الحالي بعد تسجيله ضد 17 فريقا في موسم 2017-2018.

وسجل هالاند في مباريات الذهاب والإياب ضد 7 فرق، وكان ليفربول هو الفريق الوحيد الذي منعه من التسجيل بمرماه ذهابا وإيابا.

ولم تؤثر أهداف هالاند على الفرق الهابطة أو في دائرة الهبوط لدوري الدرجة الأولى، وحسب الجدول الجديد فإن ساوثهامبتون هبط بالفعل، ولا يزال ليستر سيتي وليدز يونايتد في المركزين الأخيرين في جدول الترتيب.