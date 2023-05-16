رياضة

بالفيديو.. مهاجم أرسنال يختار تمثيل الولايات المتحدة بدلا من إنجلترا ونيجيريا

Under 21 International Friendly - England v Germany
بالوغون يسجل في مرمى ألمانيا في مباراة ودية دولية لمنتخبات تحت 21 عاما في سبتمبر/أيلول الماضي (رويترز)
16/5/2023-|آخر تحديث: 16/5/202311:27 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال فولارين بالوغون مهاجم فريق أرسنال إنه اختار تمثيل الولايات المتحدة بعد أن وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على قراره بتغيير الولاء وعدم اللعب لإنجلترا.

وسبق للاعب البالغ عمره 21 عاما، والمعار حاليا إلى ستاد رانس في الدوري الفرنسي، اللعب لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما.

ولد بالوغون في بروكلين بنيويورك لكنه نشأ في إنجلترا. وكان بوسعه اللعب لنيجيريا حيث تعود أصول والديه.

ومن المتوقع أن ينضم لمنتخب أميركا المشارك في بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) الشهر المقبل.

وسجل بالوغون 19 هدفا خلال 34 مباراة مع ستاد رانس في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وقال بالوغون "اتخذت قراري بتمثيل الولايات المتحدة بالتشاور مع عائلتي. في النهاية أصبح الأمر لا يحتاج إلى تفكير ولكن بالتأكيد هذا شيء أردت القيام به وأشعر أنني في وطني هنا".

المصدر : رويترز