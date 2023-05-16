بالفيديو.. أرقام هالاند في ملعب الاتحاد ترعب ريال مدريد قبل موقعة دوري الأبطال

يعوّل مانشستر سيتي الإنجليزي على تألق مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند، لتجاوز عقبة ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويستقبل "السيتيزنز" ضيفه "الملكي" غدا الأربعاء على ملعب "الاتحاد"، في مباراة الإياب، علما بأن الفريقين تعادلا ذهابا في مدريد بنتيجة 1-1، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى تحقيق نتيجة الفوز بأي نتيجة إذا ما أراد بلوغ النهائي، على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألغى قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار بدءا من نسخة 2021-2022.

وأكدت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية، أن أرقام هالاند التهديفية هذا الموسم، وخاصة في ملعب "الاتحاد"، تبعث على التفاؤل بالنسبة لمانشستر سيتي، كما تؤرّق ريال مدريد.

ونجح ريال مدريد في إيقاف خطورة هالاند ذهابا بواسطة مدافعه الألماني أنطونيو روديغر، لكن المهاجم النرويجي عازم على التعويض إيابا وفق الصحيفة الإسبانية، معولا على أرقامه التهديفية المميزة على ملعب "الاتحاد".

وخلال هذا الموسم 2022-2023، سجل هالاند 52 هدفا في جميع البطولات، 35 منها جاءت في معقل مانشستر سيتي.

وفي مسابقة دوري الأبطال بالتحديد، لعب هالاند 4 مباريات على أرض "السيتي"، اثنتان منها في مرحلة المجموعات، ومثلهما في الأدوار الاقصائية.

وتمكن هالاند من التسجيل في جميع هذه المباريات، ولم يفوّت أي موعد، بنسبة نجاح وصلت إلى 100%.

وهزّ هالاند شباك بوروسيا دورتموند الألماني مرة واحدة في الجولة الثانية من الدور الأول، وفعل ذلك مرتين أمام كوبنهاغن الدانماركي في الجولة الثالثة، بينما غاب عن مباراة إشبيلية الإسباني في الجولة السادسة والأخيرة بداعي الإصابة.

وفي أدوار خروج المغلوب، نال هالاند من شباك لايبزيغ الألماني 5 مرات في إياب ثمن النهائي، كما أحرز هدفا في مرمى بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ربع النهائي، ليبلغ مجموع أهداف المهاجم النرويجي على ملعب "الاتحاد" في أمجد البطولات الأوروبية 9، من أصل 12 سجلها في المجمل بالبطولة هذا الموسم.

خماسية إيرلينج هالاند ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ هالاند يصبح ثالث لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة في دوري الأبطال بعد ليونيل ميسي ولويس أدريانو#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_لايبزيج #هالاند #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/WIWNbrYZVV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2023

وفي ظل سعيه للتأكيد على أفضليته والحصول على المزيد من الجوائز الفردية، ترى "سبورت" أن موقعة مانشستر سيتي وريال مدريد، هي الفرصة الأفضل لهالاند من أجل مواصلة كتابة التاريخ.

وكان هالاند قد كسر الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث وصل الآن إلى هدفه رقم 36، وهو رقم مرشح للزيادة على اعتبار بقاء 3 مباريات في "البريميرليغ".

وبذلك تجاوز هالاند رقم المصري محمد صلاح (32 هدفا في موسم 2017-2018) في 38 مباراة، والإنجليزيين أندي كول وألان شيرر (34 هدفا في عامي 1994 و1995) في 42 مباراة.

ونال هالاند يوم الجمعة الماضي، جائزة أفضل لاعب في موسم 2022-2023، المقدمة من رابطة النقاد والكُتاب في إنجلترا.