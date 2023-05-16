"النساء في بلادي لا يتحدثن مع الرجال بهذه الطريقة".. تولوز يعاقب المغربي أبو خلال بعد مشادة مع مسؤولة بالمدينة

قرر نادي تولوز الفرنسي استبعاد مهاجمه المغربي الدولي زكريا أبو خلال بعد مشادة بين اللاعب ومسؤولة منتخبة عن المنطقة في 30 من الشهر الماضي، كشفت عنها قناة "آر إم سي" وأكدتها وكالة "فرانس برس".

وسيتدرب أبو خلال "بعيدًا عن الفريق المحترف حتى إشعار آخر"، حسب ما أعلن تولوز أمس الاثنين في بيان.

وأضاف "لن يعلّق النادي بانتظار نتائج تحقيق داخلي".

وأفادت معلومات "آر إم سي" التي أكدها مصدر قريب من المسؤولة لفرانس برس بأن الدولي المغربي البالغ من العمر 23 عامًا دخل في مشادة ساخنة مع لورنس أريباجيه نائبة عمدة تولوز المسؤولة عن الرياضة.

وقال اللاعب للمسؤولة إن النساء في بلاده "لا يتحدثن مع الرجال بهذه الطريقة"، بعد أن طالبته بتخفيف الضجيج والصراخ خلال الاحتفالات بالفوز بلقب كأس فرنسا على حساب نانت 5-1.

وهذه المرة الثانية في غضون يومين التي تتركز فيها الأضواء على أبو خلال (13 هدفًا و5 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات هذا الموسم).

ورفض الأحد المشاركة في حملة لدعم المثليين في مواجهة نانت ضمن المرحلة 35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، مبررا قراره إذ قال إن "الاحترام قيمة أقدرها كثيرا وهذا يمتد إلى الآخرين، لكن هذا يشمل أيضًا احترام معتقداتي الشخصية. لهذا السبب، لا أعتقد أني الشخص المناسب للمشاركة في مثل هذه الحملة الترويجية".

ولم يعاقبه ناديه خلافا لنانت الذي غرّم مهاجمه المصري مصطفى محمد "ماليا وليس رياضيا"؛ بعد رفضه أيضًا المشاركة في الحملة.