لحماية ممتلكات اللاعبين ومنع السرقات.. أرسنال يعيّن ضابط شرطة في مركز تدريباته

كشف تقرير بريطاني أن نادي أرسنال، عيّن ضابط شرطة متخصص من أجل التعامل مع أي جريمة "محتملة" تتعلق بسلامة لاعبي فريق كرة القدم أو سرقة مركباتهم.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" (daily star) البريطانية أن مهمة هذا الشرطي تتعلق بحماية مركز تدريب النادي "لندن كولني"، والواقع في منطقة هيرتفوردشاير، شمال لندن.

وتضم مرافق مركز التدريبات -الذي تم بناؤه عام 1999 بتكلفة 10 ملايين جنيه إسترليني (11.3 مليون يورو)- 10 ملاعب لكرة قدم، وصالة مغطاة، بالإضافة إلى مركز طبي لتأهيل اللاعبين المصابين، فضلا عن أنه المكان المفضل لإقامة معسكرات المنتخب الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "ذا صن" (the sun)، أن هذا الشرطي اقترب قبل شهر تقريبا، من رجلين حاولا تصوير اللاعبين أثناء إحدى الحصص التدريبية.

وصرّح الضابط للصحيفة "هناك مخاوف من قيام الناس بتصوير سيارات اللاعبين وتتبعهم في المنزل".

