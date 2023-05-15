لحماية ممتلكات اللاعبين ومنع السرقات.. أرسنال يعيّن ضابط شرطة في مركز تدريباته

كشف تقرير بريطاني أن نادي أرسنال، عيّن ضابط شرطة متخصص من أجل التعامل مع أي جريمة "محتملة" تتعلق بسلامة لاعبي فريق كرة القدم أو سرقة مركباتهم.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" (daily star) البريطانية أن مهمة هذا الشرطي تتعلق بحماية مركز تدريب النادي "لندن كولني"، والواقع في منطقة هيرتفوردشاير، شمال لندن.

وتضم مرافق مركز التدريبات -الذي تم بناؤه عام 1999 بتكلفة 10 ملايين جنيه إسترليني (11.3 مليون يورو)- 10 ملاعب لكرة قدم، وصالة مغطاة، بالإضافة إلى مركز طبي لتأهيل اللاعبين المصابين، فضلا عن أنه المكان المفضل لإقامة معسكرات المنتخب الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "ذا صن" (the sun)، أن هذا الشرطي اقترب قبل شهر تقريبا، من رجلين حاولا تصوير اللاعبين أثناء إحدى الحصص التدريبية.

وصرّح الضابط للصحيفة "هناك مخاوف من قيام الناس بتصوير سيارات اللاعبين وتتبعهم في المنزل".

🚨 Arsenal get dedicated Met Police officer at London Colney due to safety concerns. 🗣️ In response to rising concerns, Arsenal have stationed a dedicated police officer at their training facility to secure player safety. 🗣️ This comes after increasing concerns about potential… pic.twitter.com/tA5RWDg6WP — Arsenal Reports (@arsreports) May 14, 2023

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من نجوم الفريق الأول لأرسنال ومن بينهم بوكايو ساكا وغابرييل ماغالهايس ولياندرو تروسارد، وصلوا إلى المركز التدريبي بعد تدخل الشرطي بدقائق قليلة.

وأثيرت مخاوف من محاولات المجرمين واللصوص الانسياب بين المعجبين والجماهير، في محاولة منهم للوجود في أقرب مكان من اللاعبين، من أجل سرقة ساعاتهم أو سياراتهم باهظة الثمن.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان الحادثة التي وقعت لسعيد كولاسيناك، مدافع أرسنال السابق، حيث وثق مقطع فيديو اللاعب وهو يتعارك مع لصوص في الشارع، كانوا يحاولون سرقة زميله مسعود أوزيل، وذلك في عام 2019.

وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية "كل ناد في لندن الآن لديه مسؤول مخصص يعمل كحلقة وصل بين الشرطة والمشجعين والنادي".

وأضاف "هؤلاء الضباط مسؤولون عن التعامل مع أي قضايا شرطية وجرائم تتعلق بالنادي".

يذكر أن فرص تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ موسم 2003-2004، تعرضت لضربة قاضية، إثر الخسارة الصادمة التي تلقاها الفريق من ضيفه برايتون بنتيجة 0-3 على ملعب الإمارات، لحساب الجولة الـ36.

وتجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة، يقف فيها على بُعد 5 نقاط من المتصدر مانشستر سيتي، قبل 3 جولات من النهاية، علما أن "السيتزنس" لعب مباراة أقل.