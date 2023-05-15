شاهد.. ميسي كان حاضرا في احتفالات لاعبي برشلونة بلقب الليغا

حقق برشلونة أول لقب بالليغا من دون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ عام 1998-1999، فالبولغا الذي رحل عن الفريق عام2021 كان حاضرا في احتفالات لاعبي الفريق بلقبهم الـ 27 بالمسابقة.

وبعد الخوف الذي عاشه لاعبو البرسا عقب اقتحام عدد من جماهير إسبانيول لأرضية الملعب، جاء أول احتفال كبير بلقب الليغا في غرفة خلع الملابس بأمان وراحة بال واليقين من عدم التعرض لأي حادث أو اعتداء من هذه الجماهير.

وغنى لاعبو البرسا ورقصوا واحتفلوا باللقب بأناقة بمشاركة الطاقمين الفني والإداري، ورئيس النادي خوان لابورتا الذي احتفل باللقب بطريقة جنونية.

وبين الهتافات والصور والرقص، كان لدى عدد من اللاعبين الوقت للرد على بعض الرسائل وإجراء مكالمات ومشاركات على حساباتهم وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي خضم هذه الاحتفالات، ظهر ميسي.

“Messi carajo” dice Ronald Araujo en la celebración 🫣 pic.twitter.com/sGup5QKaoJ — Furia Culé (@FuriaCule20) May 14, 2023

وبينما كان الأورغوياني رونالد أراوخو في بث مباشر على حسابه في "تيك توك" دخل ميسي وشاهد البث المباشر لزميله السابق، وعندما رأى رد فعل من المهاجم الأرجنتيني صاح أراوخو في غرفة الملابس "إنه ميسي".

على الفور، انتشر الفيديو الذي يخاطب فيه أراوخو ميسي على الشبكات الاجتماعية، وشوهد الإسباني بالدي أيضا يرقص خلف الدولي الأورغوياني.

وبعد انتهاء الاحتفال باللقب، قال لابورتا في حديث مع الصحفي جيرارد روميرو على قناة تويتش الخاصة به "سنبذل قصارى جهدنا لإعادة ميسي إلى برشلونة".