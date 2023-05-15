شاهد.. قنابل دخانية وشغب يوقف مباراة في الدوري الهولندي بعد 9 دقائق من انطلاقها

تسببت أعمال شغب بإيقاف مباراة في الدوري الهولندي لكرة القدم، بعد بدايتها بـ9 دقائق فقط، في حين قرر الاتحاد المحلي إعادتها بعد يومين.

وأُجبر الحكم على عدم إكمال مباراة أياكس أمستردام ومضيفه غرونينغن أمس الأحد على ملعب هيتاشي ستاديوم، لحساب الجولة الـ32 من الدوري الهولندي، بعد إلقاء أنصار الفريق صاحب الأرض قنابل دخانية على أرضية الملعب، وفق ما ذكر موقع "نوس" (NOS) الهولندي.

وتوقفت المباراة أول مرة في الدقيقة السادسة، قبيل تنفيذ دوسان تاديتش، ركلة ركنية لأياكس، حينها أُلقيت قنابل دخانية، في حين اقتحم أحد الجماهير أرضية الملعب، حاملا لافتة تطالب إدارة نادي غرونينغن بالرحيل.

The match between Groningen and Ajax was suspended due to fan invasion. They are protesting against the team's relegation.pic.twitter.com/7kcDlyMdUR — VAR Tático (@vartatico) May 14, 2023

واستُؤنفت المباراة بعد استقرار الأوضاع على المدرجات وفي أرضية الملعب، لكن الفوضى عادت مجددا، فقرر الحكم جيروين مانسشوت إنهاءها.

وجاء قرار الحكم التزاما بالتعليمات الصارمة التي أصدرها الاتحاد الهولندي لكرة القدم، أوائل أبريل/نيسان الماضي، عقب أعمال شغب شهدتها مباراة نصف نهائي كأس هولندا بين فينورد وأياكس، أصيب على إثرها ديفي كلاسن، متوسط ميدان أياكس، بجروح بعدما أصابت ولاعة سجائر ألقاها أحد الجماهير رأس اللاعب.

حينها أعطى الاتحاد الهولندي تعليمات صارمة، بإيقاف جميع المباريات في حال أصيب لاعب أو مدرب بجسم ألقته الجماهير.

وعبّر فوتر جود، مدير نادي غرونينغن عن خيبة أمله من هذه الأحداث، وقال "حزين للغاية لحدوث هذا، بالطبع كان لدينا معلومات مسبقة عن إمكانية حدوث ذلك، وتواصلنا مع الأمن والجهات المختصة، وفعلنا كل ما بوسعنا لمنع حدوث ذلك، وإذا كان لدى أي أحد حلا ذهبيا أود سماعه".

وفي تطور لاحق، أكد الموقع ذاته أن المباراة بين أياكس وغرونينغن سيتم إعادتها غدا الثلاثاء (16 مايو/أيار 2023)، عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت هولندا، منذ البداية.

وجاء القرار بعد التشاور مع لجنة المسابقات في الاتحاد الهولندي، وهو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ ما هو مناسب وفقا للوائح، والسلطات المحلية في مدينة غرونينغن.

وفي الوقت نفسه، سيعمل المدعي العام التابع للاتحاد الهولندي على إجراء تحقيق لمعرفة ما حدث قبل تعليق المباراة.

وهبط غرونينغن إلى دوري الدرجة الأولى في هولندا، ويحتل الآن المركز الـ17 قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، ويبتعد بفارق 10 نقاط عن مركز الأمان مع بقاء 3 مباريات على نهاية الموسم، بما فيها هذه المباراة المعلقة، بينما يوجد أياكس في المركز الثالث برصيد 64 نقطة، في وقت تُوج فيه فينورد روتردام باللقب للمرة الـ16 في تاريخه.