شاهد.. قنابل دخانية وشغب يوقف مباراة في الدوري الهولندي بعد 9 دقائق من انطلاقها

تسببت أعمال شغب بإيقاف مباراة في الدوري الهولندي لكرة القدم، بعد بدايتها بـ9 دقائق فقط، في حين قرر الاتحاد المحلي إعادتها بعد يومين.

وأُجبر الحكم على عدم إكمال مباراة أياكس أمستردام ومضيفه غرونينغن أمس الأحد على ملعب هيتاشي ستاديوم، لحساب الجولة الـ32 من الدوري الهولندي، بعد إلقاء أنصار الفريق صاحب الأرض قنابل دخانية على أرضية الملعب، وفق ما ذكر موقع "نوس" (NOS) الهولندي.

وتوقفت المباراة أول مرة في الدقيقة السادسة، قبيل تنفيذ دوسان تاديتش، ركلة ركنية لأياكس، حينها أُلقيت قنابل دخانية، في حين اقتحم أحد الجماهير أرضية الملعب، حاملا لافتة تطالب إدارة نادي غرونينغن بالرحيل.

The match between Groningen and Ajax was suspended due to fan invasion. They are protesting against the team's relegation.pic.twitter.com/7kcDlyMdUR

