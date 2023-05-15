شاهد.. أغرب جائزة رجل المباراة في العالم

حصل أفضل لاعب في المباراة بإحدى مباريات الدوري الإكوادوري لكرة القدم، على هدية غريبة بعد فوزه بجائزة رجل المباراة، بل قد تكون الأغرب بين نظيراتها حول العالم.

وتسلم اللاعب نيكو دافيلا لاعب نادي ديبورتيفو كوينكا "كيس أرز"، وهو جائزة رجل المباراة، بعد تألقه في مواجهة فريقه مع ضيفه موشيوس رونا أول أمس السبت.

ونشر الحساب الرسمي لكوينكا على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر اللاعب وهو يحتفل حاملا جائزته الغريبة التي حصل عليها من النادي وهي كيس أرز من الحجم الكبير.

Nico Dávila fue la figura del partido 🔥🔥🔥 y Arroz San Isidro lo premió 💪 Arroz San Isidro 🙌 el arroz oficial de Club Deportivo Cuenca ♥️🖤 pic.twitter.com/0n0bkOcuP5 — Club Deportivo Cuenca (@DCuencaOficial) May 13, 2023

وأوضح الفريق الإكوادوري أن الجائزة المقدمة لرجل المباراة هي من أحد رعاة النادي وهي شركة أرز.

وكان دافيلا قد افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، وسجل زملاؤه في الفريق هدفين آخرين في الشوط الثاني، وانتهت المواجهة بفوز كوينكا بثلاثية نظيفة على ضيفه رونا.