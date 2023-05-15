رياضة

خطة برشلونة لإعادة ميسي إلى الكامب نو

Joan Laporte Is Inaugurated As New FC Barcelona President BARCELONA, SPAIN - MARCH 17: New FC Barcelona President Joan Laporta and Lionel Messi of FC Barcelona speaks during the FC Barcelona President official inaguration at Camp Nou on March 17, 2021 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)
لابورتا (يسار): تجمعني بميسي علاقة قديمة وأعرفه منذ كان عمره 14 عاما (غيتي)
15/5/2023

كشف رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا أنه تحدث مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وأعاد تصويب العلاقة مع "أفضل لاعب في العالم"، واصفا المحادثة "بالودية والممتعة".

وعقب تتويج الفريق بلقبه الـ27 في الليغا، أكد لابورتا أنه تبادل مع ميسي الرسائل في الأيام الأخيرة و"هنأته بفوزه بكأس العالم، نعرف بعضنا منذ كان في الـ14 من عمره وكانت علاقتنا قوية في السابق".

أما عن المال الذي يحتاج إليه البرسا لإعادة ميسي إلى "الكامب نو"، فأكد لابورتا أنهم لن يقدموا عروضا بأرقام كبيرة لا لميسي ولا لغيره من اللاعبين، "نريد عودة ميسي إلى الفريق وننتظر موافقة رابطة الليغا على خطة (الجدوى)".

وأوضح -في حديث تلفزيوني- أن "ميسي يحب برشلونة، لا أحد يشك في ذلك، برشلونة موطن ميسي. ليس من الجيد الحديث عن هذه الأمور التي تتعلق بليو لأنه ينتمي إلى باريس سان جيرمان. علينا الانتظار حتى نهاية الموسم، وبعد ذلك يمكننا التحدث بهدوء".

وتابع أن "ميسي أفضل لاعب في العالم، وأي مدرب يرغب في الاعتماد عليه في الفريق. مع كل الاحترام للسعودية التي تقوم بعمل جيد، يبقى البرسا هو موطن ميسي، يمكن للبرسا أن ينافس ضد العالم كله. نحن نحب ليو، ولكن لن نتحرك بأرقام كبيرة، النادي في حالة تقشف".

وختم "نعمل على الحصول على إمكانية بناء فريق تنافسي كبير للموسم المقبل، سنرى إذا كانوا سيوافقون في الليغا على خطة الجدوى الخاصة بنا".

وكان لابورتا أكد في وقت سابق أنه سيفعل كل ما بوسعه لإعادة ميسي إلى الفريق الكتالوني في الصيف المقبل.

المصدر : الصحافة الإسبانية